Бурни реакции кај сточарите предизвика веста на Агенцијата за храна и ветеринарство дека кај десет млекарници се утврдени неправилности во однос на квалитетот и означувањето на млечните производи што се продаваат во маркетите, објави „Независен“.

Како што објавува медиумот, сточарите уште пред три месеци кога министерот Цветан Трипуновски бил во Битола му кажале дека наместо млеко граѓаните пијат „хемија“, а сега, заради сериозноста на проблемот, посебно со користењето на палмино масло во млечните производи, сточарите бараат АХВ јавно да ги обелодени сите млекарници и да им ги одземе правата да произведуваат млечни производи, а не како што велат да ги казнува со смешни казни од по неколку илјади евра.

Сточарот Борче Бучински од село Могила вели дека сточарите треба да се заштитат, да не се уништуваат, да им се исплатат субвенциите по грло за 2025 година, да им се доисплати премијата за млекото од јуни досега и министерот Цветан Трупуновски да си даде оставка за овој скандал кој удира врз здравјето на граѓаните.

„Пред два и повеќе месеци пред медиумите и на средбата со министерот кажавме дека во млечните производи, сирења, кашкавали, јогурти, сѐ има освен млеко што го нема. Сѐ е палмино масло. Но, никој не поверува. Сега откриле дека во млечните производи има 1 процент млечна маст. Зошто лажете, зошто го труете народот дури и ние сточарите јадиме од тоа иако прозведуваме чисто млеко. Зошто молчите кога сите јадете од тоа млеко. Кај нас цената на млекото паѓа, цените во маркетите растат. А се продава млеко со ѓубриња. За жал сите го конзумираме. Срам за државата. Да ни се исплатат субвенциите, да се стабилизира цената на суровото млеко и оставка од министерот“, повикува сточарот Бучински.