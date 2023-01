Стејт департментот со критики до Вучиќ: Во демократски општества нема место за валкани методи против граѓаните

Одделот за Европа и Азија на американскиот Стејт департмент објави остра критика упатена кон српскиот претседател Александар Вучиќ кој во телевизиско гостување го навреди американскиот предавач на универзитетот Џонс Хопкинс и поранешен заменик-шеф на мисијата на ОБСЕ на Косово, Едвард Џозеф.

„Во демократски општества нема место за валкани методи против граѓаните, како оние што се користат против Едвард Џозеф“, гласи објавата на Твитер со која е споделена е и реакцијата на Џозеф.

Smear tactics against private citizens, like those used against @edwardpjoseph, have no place in democratic societies. Independent voices and civil society organizations promote accountability and transparency. We value those building a peaceful society in the Western Balkans. https://t.co/uJpm7xTZII pic.twitter.com/9D6r2HxfdS

— DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) January 9, 2023