Стејт департментот ја поздрави пресудата против Милорад Додик

Портпаролката на Стејт департментот, Тами Брус, на „Х“ објави дека Стејт департментот ја поддржува првостепената пресуда против претседателот на Република Српска, Милорад Додик.

We acknowledge the Court of Bosnia and Herzegovina’s verdict today concerning Republika Srpska President Milorad Dodik.

— Tammy Bruce (@statedeptspox) February 27, 2025