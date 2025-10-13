пон, 13 октомври, 2025

Стасаа холандски вакцини против сезонски грип, во тек е пријавување за вакцинација

Сите граѓани кои се заинтересирани да се вакцинираат против сезонски грип, треба да се пријават на vakcinacija.mk, потсетуваат во Министерството за здравство.

Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население: повозрасни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи.

„Во тек е дистрибуција на вакцините против сезонски грип низ јавните здравствени установи – граѓаните да се пријавуваат на vakcinacija.mk. Во текот на неделава граѓаните што се пријавиле за бесплатна вакцинација ќе бидат известени со СМС порака за терминот за вакцинација“, соопштуваат во министерството.

Вакцинацијата против сезонски грип ќе се спроведува на 35 вакцинални пункта низ државата, од кои пет во Скопје.

Вакцинацијата е најефикасна превентивна мерка за заштита на здравјето. Министерството годинава набави 80.000 дози четиривалентна вакцина од реномираниот производител „Абот“ од Холандија.

