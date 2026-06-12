Од денеска стартуваат обуките во автошколите за граѓани кои сакаат да возат мотоцикл и да се стекнат со категорија А1. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, финализирани се сите неопходни формално правни и технички предуслови за да се започне со примена на измените на законот со кои сите кои имаат возачка дозвола од Б категорија, можат да ја поминат оваа обука и да управуваат со мотоцикл до 125cm³.

„Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека во врска со задолжителната обука за управување на мотоцикл до 125cm³, категорија „А1“ со автоматски менувач, до 11 kW, обука и потврди можат да спроведуваат и издаваат автошколи кои имаат лиценци за „А1“ категорија. Обуката трае четири часа и опфаќа клучни теми за безбедноста: заштитна опрема, контрола и стабилност на мотоциклот, превоз на сопатник и справување со ризици на патот“, велат од МВР и нагласуваат дека не смее да се управува мотоцикл доколку не се помине теоретската обука и да се обезбеди потврда од автошкола.

Информираат дека сите заинтересирани треба да достават лекарско уверение, како и потврда дека немаат забрана за управување од „Б“ категорија.