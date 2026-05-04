Првиот вицепремиер и министер за европски прашања Беким Сали денеска ја отвори кампањата „Мај – Месец на Европа“, на настан каде присуствуваа амбасадорите од европските земји, меѓународните партнери и претставници на институциите.

Целта, како што наведуваат од Владата, е месец мај да стане заедничка платформа за промоција на процесот на европска интеграција и да се доближи до граѓаните, покрај традиционалното годишно одбележување на Денот на Европа на 9 мај.

Сали, во својот говор, порача дека фокусот на кампањата е ставен врз конкретните придобивки од членството во Европската Унија, вклучувајќи можности за младите, развој на инфраструктурата и поддршка на локалната економија

Од Владата информираат, дека во текот на месец мај ќе бидат организирани разни активности и ќе се промовираат успешните приказни поддржани од проекти од Европската Унија.

Во спроведувањето на кампањата учествуваат Владата, академската заедница, невладиниот сектор и културните институции, со цел европската агенда да се доближи до граѓаните.