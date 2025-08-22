Stars Reach инвентивната нова мрежна игра во изработка собира средства преку Kickstarter програмата

Stars Reach е мрежна игра од ММО жанрот која ја нарекуваат „Мајнкрафт во Вселена“, игра која е во развој и во моментов сè уште во Kickstarter програма за собирање средства да се доправи играта.

Ако ви се допаѓаат игри како Валхајм од игрите за преживување и Star Citizen од игрите со вселена, Star Reach има тенденција да ги комбинира, но и да испадне игра каква што досега немаме видено.

Зад Stars Reach стојат и девелоперите Playable World, Inc., тим сотавен од луѓе што ја направиле Ultima игра која порано беше Оldschool хит. Ова е трејлерот за играта:

Тоа што е уникатно за оваа игра е што нуди многу можности и комбинации што ги има помалку или воопшто досега не постојат во други игри. Иако стилот на играта е како во анимиран филм, девелоперите имплементираат хемија, биохемија и физика копирајќи го Реалниот Свет во „Светот“ на оваа игра.

На пример ако користите пламенофрлач насочен кон шума со дрвја ќе ги запалите дрвјата и сè наоколу ќе изгори, ако копате надолу со фантазиска ласерска направа за копање дупки може да направите река од воден базен најден во природа. Исто така може и да пренасочувате вулканска лава на истиот начин. Но и да направите водни површини да испарат. Има и борби во самата игра со секакви вонземјански суштества кои откако ќе ти победите ви даваат корисни материјали за изработување други работи по ваш избор.

Исто така додека сте во вселената може да рударите материјали од астероиди и со копањето засекогаш да ја измените површината на астероидот-по вашите копања на ресурси. Но не се работи само за просто преживување, во сржта на играта Stars Reach е максимата „Руши за да гради“. Целта е да си направите имот кој сами ќе го уредите тотално, па макар тоа била и поголема зона во природа. Ова е извадок од гејмплеј -како изгледаше играта пред 8 месеци, каде јутуберот Readbeardflynn ја испробува играта додека зборува со еден од девелоперите онлајн на стрим -кој објаснува детали, механики и поединости за Stars Reach:

Се нудат и опции за тераформирање цели планети на којшто работат временски услови, катастрофални непогоди, циклуси на ден и ноќ и годишни времиња. Сето ова во сетинг на Научна Фантастика. Мора да се напомене дека „Вселенските Опери“ -што се со најчест елемент на патување по повеќе планети во Научната Фантастика е решено со планети со една единствена клима, цела планета од снег и мраз, цела планета прекриена со вода или цела планета со зелени џунгли. Тие и други варијации може да ги употребите кога тераформирате планети по ваша варијанта и креативни индивидуални избори.

Star Reach ќе биде бесплатна за играње преку основниот Free To Play модел, но ќе има и можност за месечна претплата за таканаречена Property Pass што ви ја отклучува можноста да поседувате земја во играта, а за Free to Play играчите ќе има Продавница со микротрансакции -класичен начин да се поддржи опстојувањето на дадена Free to play мрежна игра, како и да се уновчи трудот и да се мотивираат девелоперите да внесат новитети како се развива играта понатаму во иднина.