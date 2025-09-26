пет, 26 септември, 2025

Стармер вели дека владата ќе воведе дигитални лични карти за да обезбеди „безбедност на британските граници“

Петициите што добиваат повеќе од 100.000 петиции се дебатираат во Вестминстерската сала во парламентот, но има малку докази дека тие некогаш влијаеле врз донесувањето одлуки на владата

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Kир Страмер, Wikimedia commons/Prime Minister's Office

Онлајн петицијата на парламентарната веб-страница во која се вели дека владата не треба да воведува дигитални лични карти привлече повеќе од 860.000 потписи. Од синоќа доби повеќе од 600.000 од тие имиња, а бројките продолжуваат да растат многу брзо, пренесува Гардијан.

Петициите што добиваат повеќе од 100.000 петиции се дебатираат во Вестминстерската сала во парламентот, но има малку докази дека тие некогаш влијаеле врз донесувањето одлуки на владата. Повеќе од шест милиони луѓе потпишаа една со која се бара Брегзит да се поништи.

Дејвид Бланкет, министер за внатрешни работи на Лабуристите под Тони Блер, е голем ентузијаст за лични карти. Тој изјави за „Светот во еден“ дека смета дека Кир Стармер треба поенергично да ја промовира идејата. Збунет сум затоа што живееме во ера на убедување, висок профил, политика на тресење на дрвото, а ова изгледа како квичење. И збунет сум што луѓето не излегоа со многу кохерентен став за тоа зошто ни е потребна, зошто би била корисна за поединците. Зошто нашите луѓе не излегуваат и не го бранат овој случај целосно? Сега ни треба политика на убедување и ни е потребна итно.

ИзворГардијан

