Портпаролот на германскиот канцелар, Фредерик Мерц, штотуку потврди дека Мерц, францускиот претседател Емануел Макрон и британскиот премиер Кеир Стармер разговарале со украинскиот претседател, Володимир Зеленски. Во соопштението, објавено на германски јазик, се вели дека лидерите ја потврдиле својата „непоколеблива и целосна поддршка за Украина на патот кон траен и праведен мир“, пренесува Гардијан.

Лидерите, исто така, „ги поздравија напорите на САД за прекин на војната во Украина“, вклучувајќи ги предлозите за потврдување на суверенитетот на Украина и обезбедување „робусни“ безбедносни гаранции, и имаат намера дополнително да „се координираат тесно“ по ова прашање.

Но, тие, исто така, забележаа дека „ќе продолжат да ја следат целта за заштита на виталните европски и украински интереси на долг рок“, нагласувајќи дека сегашната линија на контакт треба да служи „како почетна точка“ за секоја територијална дискусија.

Клучно, тие, исто така, забележаа дека секој мировен договор „што влијае на европските држави, Европската Унија или НАТО бара одобрение од европските партнери или консензус меѓу сојузниците“. Во меѓувреме, Кремљ изјави дека Украина треба да влезе во преговори за завршување на војната „сега“ или да се соочи со можноста за губење на повеќе територија.

„Ефикасната работа на руските вооружени сили треба да го убеди Зеленски: подобро е да се преговара и да се направи тоа сега отколку подоцна“, рече портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, цитиран од АФП. „Просторот за слобода на донесување одлуки се намалува за него, бидејќи териториите се губат за време на офанзивните акции на руската армија“, додаде тој. Курозно, тој тврдеше дека Москва официјално не го добила американскиот план.