Премиерот на Велика Британија Кир Стармер изјави дека војната во Иран мора да стане пресвртница за земјата по две децении кризи и вети дека ќе ја зајакне економијата и војската на земјата за да се справи со „понестабилниот и поопасен“ свет.

Во вторникот, американскиот претседател Доналд Трамп објави прекин на огнот во шестнеделниот конфликт во Иран, но засега нема знаци дека Техеран ќе ја укине речиси целосната блокада на Ормускиот теснец, што предизвика најлоши прекини во снабдувањето со енергија во историјата.

Стармер рече дека кризата, која веќе ги зголеми цените на горивата во Велика Британија и се очекува да предизвика понатамошна инфлација и економски нарушувања, мора да стане „линија во песокот“ за земјата.

„Велика Британија е погодена од кризи речиси две децении“, напиша тој во весникот „Гардијан“, наведувајќи го глобалниот финансиски пад од 2008 година и штедењето што следеше по него, Брегзит, пандемијата на Ковид и руската инвазија на Украина.

„Војната во Иран сега мора да стане линија во песокот, бидејќи начинот на кој ќе излеземе од оваа криза ќе нè дефинира сите нас за една генерација. И наместо да се надеваме дека ќе се вратиме во светот од 2008 година, ќе исковаме нов пат за Британија – пат што ќе ја зајакне нашата енергија, нашата одбрана и нашата економска безбедност во новото време.“

Стармер стана премиер во 2024 година по убедливата изборна победа на неговата Лабуристичка партија, но се бореше да ги спроведе промените што им ги вети на гласачите, попречени од тесните јавни финансии, внатрепартиските спорови и глобалната нестабилност.

Неговата партија заостанува зад десничарската популистичка Реформа на Велика Британија, предводена од Најџел Фараж, во анкетите на јавното мислење пред следните избори во земјата закажани за 2029 година.

Сепак, британската јавност во голема мера ја поддржа неговата одлука да не се придружи на офанзивната акција на Трамп против Иран – на големо разочарување на Трамп.

Стармер, обидувајќи се да го искористи тоа, рече дека неговиот пристап во одговорот на ефектите од иранската криза е вкоренет во оживувањето на британските национални интереси и градењето отпорност.

„Нема да гледаме назад. Нема да се стремиме да ги рекреираме условите на светот што сега нè заобиколи и ќе изградиме Британија што е посилна, побезбедна и поотпорна“, рече тој.