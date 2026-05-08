Премиерот Кир Стармер изјави дека ќе продолжи да се бори за да го исполни своето ветување да донесе „промени“ во Велика Британија откако неговата Лабуристичка партија претрпе големи загуби на локалните избори, што ги продлабочи сомнежите за неговата способност да владее, пренесува Ројтерс.

Нешто помалку од две години по победата на националните избори со убедлив пораз, Стармер ги виде гласачите како ја казнуваат неговата лабуристичка влада, задавајќи ѝ удар во некои од нејзините традиционални упоришта во поранешните индустриски региони во централна и северна Англија.

Главен корисник беше популистичката партија Реформа на Велика Британија на активистот за Брегзит, Најџел Фараж, која освои повеќе од 350 места во советот во Англија и би можела да ја формира главната опозиција во Шкотска и Велс наспроти Шкотската национална партија, која е за независност, и „Плејд Кимру“, во резултатите подоцна во петокот.

Првичните резултати го потврдија расцепувањето на традиционалниот двопартиски систем на Велика Британија во повеќепартиска демократија, во она што аналитичарите велат дека претставува една од најголемите трансформации во британската политика во минатиот век.

Некогаш доминантните Лабуристички и Конзервативни партии губеа гласови во корист на Реформата, во корист на левичарската Зелена партија на другиот крај од политичкиот спектар и во корист на националистите во Шкотска и Велс.

И покрај загубите, сојузниците на Стармер сигнализираа поддршка за човек чиј рејтинг на популарност падна меѓу најлошите за кој било британски лидер, а премиерот посети едно светло изборно место за неговата партија за да каже дека ќе продолжи понатаму.

„Нема да си одам“, им рече тој на новинарите во Илинг, западен Лондон, каде што Лабуристите ја задржаа контролата врз советот. Тој рече дека гласачите се повеќе загрижени за темпото на промените отколку за неговото лидерство.

Тој вети дека ќе ги утврди чекорите потребни за промена на Британија – сигнализирајќи го најновото ресетирање од страна на владата која се бореше да ја пренесе својата визија за земјата на гласачите или да се справи со кризата со трошоците за живот, која беше влошена од конфликтите во Украина и Иран.

Но, не можеше да се негира обемот на загубите за Лабуристичката партија на изборите за 136 локални совети во Англија и децентрализираните парламенти во Шкотска и Велс – најзначајниот тест за јавното мислење пред следните општи избори што треба да се одржат во 2029 година.

„Сликата е прилично лоша како што секој очекуваше за Лабуристичката партија, или уште полошо“, рече Џон Кертис, најпочитуваниот британски анкетар.

Некои пратеници од Лабуристичката партија рекоа дека ако партијата оствари слаби резултати во Шкотска, ја изгуби власта во Велс и не успее да ги задржи многу од околу 2.500 места во советите што ги брани во Англија, тогаш Стармер ќе се соочи со обновен притисок да се повлече или барем да утврди распоред за неговото заминување.

Сојузниците на Стармер предупредија дека не е време да се дејствува против него, а министерот за одбрана Џон Хили рече дека последното нешто што гласачите го сакаат е „потенцијалниот хаос на изборите за лидерство“ и дека тој верува дека британскиот лидер сè уште може да испорача.

Лидерот на „Реформ УК“, Фараж, рече дека резултатите досега претставуваат „вистински историски пресврт во британската политика“.

Партијата ја изгуби контролата врз советот на Темсајд во Голем Манчестер во северна Англија за прв пат по речиси 50 години, откако „Реформ“ ги освои сите 14 места што ги бранеше Лабуристичката партија.

Во блискиот Виган, кој го контролираше повеќе од 50 години, Лабуристичката партија ги загуби сите 20 места што ги бранеше од „Реформ“.

„Реформ“ исто така ја презеде контролата врз еден лондонски округ за прв пат, освојувајќи 30 од 43-те места во советот во Хејверинг, на истокот од главниот град на Велика Британија.

Додека актуелните влади често се борат на среднорочните избори, анкетарите предвидуваат дека Лабуристичката партија би можела да изгуби најмногу места во советот откако поранешниот конзервативен премиер Џон Мејџор изгуби повеќе од 2.000 во 1995 година, кога неговата влада беше заглавена во бескрајни корупциски скандали.

Партијата „Реформ УК“ додаде 367 места во советот во Англија во раните резултати. Лабуристичката партија изгуби 254 места, а Конзервативната партија падна за 146 места.

Поголемиот дел од резултатите – вклучително и за изборите во Шкотска и Велс – треба да бидат објавени подоцна во петок.

Стармер, поранешен адвокат, беше избран во 2024 година со едно од најголемите парламентарни мнозинства во модерната британска историја, нудејќи стабилност по години политички хаос.

Но, неговото време на функцијата беше обележано со политички пресврти, ротирачки советници и назначувањето на Питер Манделсон за амбасадор на Велика Британија во Соединетите Држави, кој беше отпуштен девет месеци по преземањето на функцијата поради неговите врски со починатиот осуден американски сексуален престапник Џефри Епштајн.

Секој потег за негово отстранување можеби не е неизбежен. Двајца фаворити кои ќе го наследат ако тој си оди – градоначалникот на Голем Манчестер, Енди Бернам, и поранешната вицепремиерка Анџела Рејнер – сè уште не се во позиција да се кандидираат за лидерство, а другите ривали се чини дека засега не се подготвени да дејствуваат против него.