Во телефонски разговор за тековниот конфликт на Блискиот Исток, премиерот Сер Кир Стармер и претседателот на САД Доналд Трамп разговарале за потребата повторно да се отвори Ормутскиот теснец, пренесува „Гардијан“.

Сообраќајот низ теснецот, еден од најпрометните поморски патишта во светот е намален за околу 95 oтсто откако започна војната со Иран на 28 февруари.

Портпарол на „Даунинг стрит“ изјави дека лидерите „се согласиле дека повторното отворање на Ормутскиот теснец е од суштинско значење за да се обезбеди стабилност на глобалниот енергетски пазар“.

Ова доаѓа во момент кога Сер Кир треба да претседава со состанок на Кобра, на кој ќе присуствува и гувернерот на Банката на Англија, Ендрју Бејли, во понеделник, за да се разговара за влијанието на војната врз трошоците за живот.

Иран го блокира теснецот откако САД и Израел ја нападнаа земјата на 28 февруари.

Околу 20 отсто од светската нафта и течен природен гас обично поминуваат низ него, а глобалните цени на горивата нагло пораснаа поради војната, при што суровата нафта поскапе за 45 отсто и достигна 106 долари за барел.

Во објава на социјалните мрежи во саботата, Трамп се закани дека ќе ги „збрише“ иранските електрани ако теснецот не биде отворен во рок од 48 часа.