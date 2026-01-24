Кир Стармер упати критика до Доналд Трамп за неговите „навредливи и ужасни“ забелешки за британските трупи во Авганистан и предложи тој да се извини, пренесува Гардијан.

По една недела на нестабилни односи со Белата куќа, Стармер рече дека не е изненаден што роднините на британските војници убиени во Авганистан биле повредени од тврдењето на Трамп дека ја избегнале фронтовската линија.

Критичната интервенција на Стармер означува ескалација на тензиите со администрацијата на Трамп откако претседателот претходно во текот на неделата ја критикуваше Велика Британија за откажување од островите Чагос на Маврициус. Во петокот вечерта, владата беше принудена да го одложи својот закон за островите Чагос во Домот на лордовите.

Извори од лабуристите инсистираа дека станува збор за привремена пауза бидејќи ториевците се обидоа да го уништат законот, но тоа доаѓа откако Трамп рече дека тоа е голем чин на глупост, со сугестии дека САД можеби ќе можат да го блокираат трансферот поради договорот од 1961 година.

Одлуката на Стармер да ги нарече коментарите на претседателот за Авганистан „ужасни“ ризикува понатамошен дипломатски прекин со Белата куќа, но број 10 донесе одлука да проговори поради бесот меѓу групите ветерани и семејствата на војниците кои ги загубија своите животи.

По еден ден зголемен бес низ целиот свет поради тврдењето на американскиот претседател дека британските и НАТО трупите кои се бореле во Авганистан ги избегнувале првите линии, тој им оддаде почит на 457-те припадници на вооружените сили кои ги загубија своите животи за време на конфликтот.

„Никогаш нема да ја заборавам нивната храброст, нивната храброст и жртвата што ја дадоа за својата земја“, рече премиерот во петокот. „Има многумина кои беа повредени, некои со повреди што го променија животот.

„И затоа ги сметам коментарите на претседателот Трамп за навредливи и искрено ужасни, и не сум изненаден што им нанесоа таква болка на најблиските на оние кои беа убиени или повредени.“

На прашањето дали би побарал извинување од претседателот, Стармер рече: „Да бев погрешно изговорил на тој начин или да ги кажев тие зборови, сигурно би се извинил.“

Но, премиерот ја нагласи важноста на „многу блискиот“ однос со САД за безбедноста на Велика Британија, додавајќи: „Поради тој однос се боревме заедно со Американците за нашите вредности во Авганистан. И токму во тој контекст луѓето ги загубија своите животи или претрпеа ужасни повреди, борејќи се за слобода, борејќи се со нашите сојузници за она во што веруваме.“

Сугестијата на Трамп во интервју за „Фокс њуз“ во четврток дека трупите на НАТО останале „малку подалеку од фронтовските линии“ во Авганистан предизвика широка осуда низ целиот политички спектар и повторно ги покрена прашањата за неговото сопствено избегнување на воена служба во Виетнам.

Претседателот претходно беше критикуван за избегнување на регрутација за борба во Виетнам откако му беше дијагностициран коскен израсток на петиците – медицинско тврдење кое беше предмет на значителни сомнежи.

Во интервјуто, Трамп рече: „[НАТО] ќе каже дека испратиле некои војници во Авганистан… и го сторија тоа, останаа малку поназад, малку подалеку од фронтот“.

Зборувајќи во Давос во среда, тој изнесе слични тврдења против воената алијанса од 32 члена, велејќи: „Ги познавам сите многу добро. Не сум сигурен дека ќе бидат таму. Знам дека ние ќе бидеме таму за нив. Не знам дека тие ќе бидат таму за нас“.

Вкупно 3.486 војници на НАТО загинаа во 20-годишниот конфликт во Авганистан, од кои 2.461 беа американски војници. Канада регистрираше 165 смртни случаи, вклучувајќи цивили.

Кеми Баденох, лидерката на конзервативците, го обвини Трамп за „оцрнување“ на британските војници и рече дека неговите коментари се „апсолутна бесмислица“. Објавувајќи на X кратко пред попладневното емитување на Стармер, лидерот на Реформ УК, Најџел Фараж, рече: „Доналд Трамп греши. 20 години нашите вооружени сили се бореа храбро заедно со американските во Авганистан“.

Либералните демократи го повикаа Стармер да го повика американскиот амбасадор „поради оваа навреда кон нашите храбри војници“, а лидерот на либералните демократи, Ед Дејви, го обвини Трамп дека избегнува воена служба. „Како се осмелува да ја доведе во прашање нивната жртва. Фараж и сите други што сè уште му се додворуваат на Трамп треба да се засрамат“, рече тој. Разбирливо е дека немало никаков повик помеѓу број 10 и Трамп и Велика Британија не размислува да го опомене американскиот амбасадор.

Министерот за одбрана, Џон Хили, рече дека Велика Британија и сојузниците на НАТО „одговориле на повикот на САД“ и дека загинатите во војната треба „да се паметат за тоа кои биле: херои кои ги дале своите животи во служба на нашата нација“.