Стапува на сила двојната царина на Трамп за Индија, бидејќи купува руска нафта

Двојното зголемување на царините за стоки од Индија на дури 50% од страна на американскиот претседател Доналд Трамп што стапува на сила денеска, ги ескалираше тензиите меѓу двете земји.

Казнената царина од 25%, наметната поради купувањата на руска нафта од страна на Индија, се надополнува на претходната царина од 25% на Трамп за многу производи од Индија. Со тоа, вкупните царини достигнуваат и до 50% за стоки како што се облека, скапоцени камења и накит, обувки, спортска опрема, мебел и хемикалии и се меѓу највисоките царини наметнати од САД, на исто ниво со тие на Бразил и Кина.

Новите царини се закана за илјадници мали извозници и работни места, вклучително и во матичната држава на премиерот Нарендра Моди, Гуџарат.

Службеник на индиското Министерство за трговија изјави дека извозниците погодени од царините ќе добијат финансиска помош и ќе бидат охрабрени да се диверзифицираат на пазари како што се Кина, Латинска Америка и Блискиот Исток.

Известување од Царинската и граничната заштита на САД до шпедитерите, кое отвора нов таб, предвидува тринеделно ослободување за индиска стока што била натоварена на брод и во транзит кон САД пред крајниот рок на полноќ. Овие стоки сè уште можат да влезат во САД по претходни пониски царински стапки.

Исто така, ослободени се челикот, алуминиумот и дериватите, патничките возила, бакарот и другите стоки кои подлежат на посебни царини до 50% според член 232 од Законот за национална безбедност за трговија.

Службениците на Министерството за трговија на Индија велат дека просечната царина за увоз од САД е околу 7,5%, додека канцеларијата на трговскиот претставник на САД истакнала стапки до 100% за автомобили и просечна применета царинска стапка од 39% за американски земјоделски производи.