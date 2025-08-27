сре, 27 август, 2025

Стапува на сила двојната царина на Трамп за Индија, бидејќи купува руска нафта

До 50% царини ќе има за стоки како што се облека, скапоцени камења и накит, обувки, спортска опрема, мебел и хемикалии

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Photo by Ian Taylor on Unsplash

Двојното зголемување на царините за стоки од Индија на дури 50% од страна на американскиот претседател Доналд Трамп што стапува на сила денеска, ги ескалираше тензиите меѓу двете земји.
Казнената царина од 25%, наметната поради купувањата на руска нафта од страна на Индија, се надополнува на претходната царина од 25% на Трамп за многу производи од Индија. Со тоа, вкупните царини достигнуваат и до 50% за стоки како што се облека, скапоцени камења и накит, обувки, спортска опрема, мебел и хемикалии и се  меѓу највисоките царини наметнати од САД, на исто ниво со тие на Бразил и Кина.
Новите царини се закана за илјадници мали извозници и работни места, вклучително и во матичната држава на премиерот Нарендра Моди, Гуџарат.
Службеник на индиското Министерство за трговија изјави дека извозниците погодени од царините ќе добијат финансиска помош и ќе бидат охрабрени да се диверзифицираат на пазари како што се Кина, Латинска Америка и Блискиот Исток.
Известување од Царинската и граничната заштита на САД до шпедитерите, кое отвора нов таб, предвидува тринеделно ослободување за индиска стока што била натоварена на брод и во транзит кон САД пред крајниот рок на полноќ. Овие стоки сè уште можат да влезат во САД по претходни пониски царински стапки.
Исто така, ослободени се челикот, алуминиумот и дериватите, патничките возила, бакарот и другите стоки кои подлежат на посебни царини до 50% според член 232 од Законот за национална безбедност за трговија.

Службениците на Министерството за трговија на Индија велат дека просечната царина за увоз од САД е околу 7,5%, додека канцеларијата на трговскиот претставник на САД истакнала стапки до 100% за автомобили и просечна применета царинска стапка од 39% за американски земјоделски производи.

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
