чет, 7 август, 2025

Стапија на сила високите царини на Трамп

Царините стапија на сила на полноќ по источно време

Сања Наумовска

Повисоките царински стапки на претседателот Доналд Трамп од 10 отсто до 50 отсто за десетици трговски партнери стапија на сила, тестирајќи ја неговата стратегија за намалување на трговскиот дефицит на САД без масивни нарушувања на глобалните синџири на снабдување, повисока инфлација и жестока одмазда од трговските партнери.

Царините стапија на сила на полноќ по источно време по недели неизвесност околу конечните царински стапки на Трамп и френетичните преговори со главните трговски партнери кои се обидоа да ги намалат.

Стоките натоварени на бродови што се упатуваат кон САД и се во транзит пред крајниот рок на полноќ можат да влезат со пониски претходни царински стапки пред 5 октомври. Трамп често го менуваше својот тарифен план, наметнувајќи им на некои земји многу повисоки стапки, вклучувајќи 50% за стоки од Бразил, 39% од Швајцарија, 35% од Канада и 25% од Индија. Тој најави посебна царина од 25% за индиските стоки, која ќе се воведе за 21 ден, поради купувањето руска нафта.

Осум главни трговски партнери кои сочинуваат околу 40% од трговските текови на САД постигнаа рамковни договори за трговски и инвестициски концесии со Трамп, вклучувајќи ја Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја, намалувајќи ги нивните основни царински стапки на 15%. Велика Британија доби стапка од 10%, додека Виетнам, Индонезија, Пакистан и Филипините обезбедија намалување на стапката на 19% или 20%.

Наредбата на Трамп прецизира дека секоја стока за која се утврди дека е превезена од трета земја за да се избегнат повисоките американски тарифи ќе биде предмет на дополнителна увозна давачка од 40%, но неговата администрација објави малку детали за тоа како ќе се идентификуваат овие стоки или како ќе се спроведува одредбата.

