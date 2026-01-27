Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) ги поддржува актуелните барања на дел од поголемите синдикатите и ќе се вклучи на протестот закажан за 28 јануари, соопштија денеска оттаму.

„Оваа одлука беше донесена на состанок на Извршниот одбор со која истовремено ССНМ ги повикува своите членови да дадат полна поддршка на барањата за зголемување на минималната, но и сите плати на работниците во земјава. ССНМ смета дека приклучување на протестот на кој повикува Сојузот на синдикати и е закажан за среда од 17 часот е достоинствено демонстрирање на потребите на работниците“, се наведува во соопштението од синдикатот.

Според нив, аргументите за оваа одлука се повеќе од видливи, посебно во медиумската индустрија која во последните години доживува континуиран пад на висината на приходите на ангажираните медиумски работници, како и на условите за работа што, во продолжение се рефлектира и врз целокупните општествени процеси во Македонија.

„Според анкетата на ССНМ и Институтот РЕСИС објавена во 2024 година, повеќе од половина од членовите на медиумската заедница заработуваат помалку од просечната месечна плата во земјава, а последните податоци говорат и дека голема е бројката (безмалку една третина) на новинари, камермани, креативни дизајнери, монтажери и останати кои од работодавачите се „држат“ на минималната плата. Со оглед на тоа дека голем дел од вработените во медиумскиот сектор се директно поврзани со оваа категорија, ССНМ бара итно зголемување на минималната плата“, се додава во соопштението.

Како најголема еснафска медиумска организација во Македонија, ССНМ смета дека оваа позиција на ниско ниво на минималната плата е недозволиво, дека законски предвиденото зголемување на истата е недоволно и дека со подигнување на сумата, голем дел од нејзините членови ќе дојдат до повисоки примања и делумно ќе го анулираат инфлацискиот шок што се случува во земјава.

„ССНМ уште пред шест месеци го соопшти својот став околу зголемување на минималната плата и тој во целост кореспондира со барањата на поголемите синдикати, а во оваа пригода одново се приклучува на барањата за кои сметаме дека се, и повеќе од легитимни. ССНМ смета дека барањето за зголемување на минималната плата не само што е потребно за медиумските професионалци и нивната егзистенција туку е неопходно, и од големо значење за самите граѓани, на кои им се потребни професионални и навремени информации кои се зависни од економско-социјалната стабилност на новинарите и медиумските работници“, пишува во соопштението од ССНМ.