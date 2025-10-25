Српските студенти ќе пешачат од Белград до Нови Сад за годишнината од уривањето на настрешницата

На нивната Инстаграм страница, студентите објавија дека се пријавиле повеќе од 4.000 учесници, меѓу кои и средношколци

Студентите во блокада најавија дека на 30 октомври ќе тргнат пеш од Белград до Нови Сад, во знак на сеќавање и солидарност со жртвите од падот на настрешницата во Нови Сад, пренесува Н1.

На нивната Инстаграм страница, студентите објавија дека се пријавиле повеќе од 4.000 учесници, меѓу кои и средношколци.

„Нашиот тим дава сè од себе да обезбеди безбедност, сместување и основни услови за сите кои ќе пешачат. Ги молиме граѓаните кои сакаат да ни се придружат тоа да го сторат самостојно, со сопствено сместување и логистика,“ наведоа студентите, додавајќи дека не можат да преземат одговорност за сите учесници.

Студентите најавија и голем комеморативен собир на 1 ноември во Нови Сад, по повод годишнината од трагедијата.

Во меѓувреме, студентите од Државниот универзитет во Нови Пазар веќе тргнаа кон Нови Сад и планираат да пешачат 16 дена за 16 жртви.