Српскиот претседател Александар Вучиќ прогласи победа на коалицијата собрана околу Српската напредна партија (СНС), чиј член е и поранешен претседател, во сите 10 локални самоуправи во кои вчера се одржаа редовни локални избори. Гласаа жителите на Аранѓеловац, Бајина Башта, Бор, Кладово, Књажевац, Кула, Лучани, Мајданпек, Севојно и Смедеревска Паланка.

Како што наведе, најнеизвесно било во Кула, каде што разликата во гласовите била 530, како и во Бор, каде што наводната прелиминарна предност на СНС е околу 1.900 гласови.

Зборувајќи за резултатите од изборите, тој рече дека коалицијата околу СНС во Аранѓеловац моментално е на 52,96 проценти, „Студенти за Аранѓеловац“ на 44,9 проценти, а другите листи се под два проценти.

Во Бајина Башта, листата на неговата партија наводно има 53,49 проценти, „Обединети за Бајина Башта“ 41,35 проценти, а другите партии под два проценти.

Најизвесно е во Бор, каде што во 43 од 48 гласачки места има предност од 1.900 гласови за листата на СНС, што значи дека беше „практично невозможно тоа да се постигне“.

Листата на СНС освои 49,2 проценти, студентската листа 40,3 проценти, а Влашката народна партија 3,96 проценти.

Во Кладово, СНС е на 71,98 проценти, опозицијата на 26,69, а другите под два проценти, додека во Књажевац неговата партија освои 57,11 проценти, а „двете блокирачки листи“ 32,9 и 8,9 проценти.

Тој оцени дека во Кула било неизвесно до последното избирачко место, каде што листата „Глас на младите на општина Кула“ освоила 10.997 гласови, или околу 48 проценти, без едно избирачко место, а листата околу СНС освоила 11.510 гласови, или 50,52 проценти.

Листата околу СНС во Лучани, според него, освоила 63,78 проценти, односно 21 мандат, во споредба со 11 мандати за „блокираната листа“, а во Мајданпек – СНС 65,64 проценти, „Ну Дау“ 19 проценти и Дамјан Стевкиќ 13 проценти.

Во Севојно, додаде тој, врз основа на четири од пет обработени избирачки места, СНС има 51,48 проценти, студентите 44,84 проценти, а Здрава Србија на Милан Стаматовиќ исто така би можела да го помине прагот, додека во Смедеревска Паланка СНС освои 58 проценти од гласовите, студентската листа 29,22 проценти, а опозицијата 9,05 проценти.

Денот на изборите го обележаа сериозни нарушувања на гласањето и сцени на насилство во три од десетте места во Србија каде се одржуваа изборите. Во Бор, Бајина Башта и Кула независните новинари и набљудувачи укажуваа на паралелни листи и организирани напади на маскирани тепачи меѓу кои се забележани функционери на владеачките партии. Ситуацијата е особено драматична поради фактот што полицијата воглавно не интервенираше против насилниците.

„Денешниот изборен ден во Бор е обележан со низа инциденти на физичко насилство. Динамиката на денот можеби најдобро ја отсликува околноста што за прв пат во едно место каде што ги набљудувам изборите знам каде се наоѓа болницата, полициската станица и судот. За набљудувачката мисија на ЦРТА околноста дека основната безбедност на набљудувачите, активистите и новинарите не е гарантирана од страна на МВР се испраќа многу сериозен сигнал. Она што го сведочиме нема ни сенка на слобода на изборите, а камо ли да зборуваме з анекакви нијанси на демократијата на денешен ден“, изјави вчера Раша Недељков, шеф на набљудувачката мисија на ЦРТА.