Српскиот претседател Александар Вучиќ објави на социјалните мрежи дека телефонски разговарал со македонската претседателка Гордана Силјановска-Давкова со која потврдиле дека постои волја меѓу земјите да продолжат да развиваат блиски и пријателски односи.

„Разменивме мислења за важни регионални прашања, понатамошно подобрување на соработката и можности за уште посилна поврзаност во области од заеднички интерес“. пишува Вучиќ.

Тој нагласува дека Србија останува посветена на зачувување на мирот и стабилноста и зајакнување на соработката со Македонија, бидејќи е убедена дека тоа е во најдобар интерес на граѓаните на двете земји и на целиот регион.