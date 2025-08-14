чет, 14 август, 2025

Српскиот министер Дачиќ и шефот на полицијата ќе добијат кривични пријави бидејќи не ги заштитиле граѓаните на протест

Дачиќ, пак, со контра изјава тврди дека полицијата била нападната од хулигани

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Според налогот на X, Архив на јавни собири, на вчерашниот протест пред српскиот јавен сервис, учествувале 8.000 студенти. Според нив, тоа е најголемиот студентски протест во Србија во овој век, по ранг и величина сличен на протестите во 1992, и 1996/97 година. | Фото: x.com/javniskupovi

Движењето „Крени-Промени“ најави дека денеска ќе поднесе кривични пријави против министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ и директорот на полицијата Драган Васиљевиќ, како и против повеќе лица, кои, како што објави движењето, нападнале граѓани со камења и пиротехнички средства за време на протестите во Врбас и Бачки Петровац, како и во Нови Сад.

„Кривичните пријави вклучуваат и лица кои раководеле со полициските сили, кои не ги спречиле нападите, туку, напротив, ги обезбедувале напаѓачи од просториите на Српската напредна партија (СНС)“, прецизират од движењето.

Тие велат дека Дачиќ и Васиљевиќ, како највисоки функционери на Министерството за внатрешни работи, се директно одговорни за пристрасното однесување на полицијата која ги заштити хулиганите, и за непостапување, со кое ги овозможи немирите.

„Наместо да ги заштитат граѓаните, со своите јавни изјави тие ги оправдуваа постапките на вооружените хулигани и ги осудија жртвите на нападите. Така, со јасна намера, ја злоупотребија својата службена положба и ја вклучија полицијата во нелегалните активности на парадржавните групи, чија цел беше да го задушат правото на слобода на собирање и да ги загрозат животите и безбедноста на граѓаните“, соопшти движењето „Крени-Промени“.

Министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ, пак, со контра изјава тврди дека имало многу напади од граѓаните кон просториите на СНС, а полицијата работела на зачувување на јавниот ред и мир.

„На многу места во Србија имавме напади од хулигани врз просториите на Српската напредна партија, на неколку места и врз просториите на Социјалистичката партија на Србија. Најтежок беше нападот врз граѓаните кои не ги поддржуваат, а кои се поддржувачи на Српската напредна партија и кои се собраа во голем број пред нивните комитети. Значи, најголемиот број повредени се всушност граѓани кои размислуваат поинаку, а кои беа повредени од хулиганите“, рече Ивица Дачиќ и додаде дека се повредени 27 полицајци.

Тој ја бранеше и полицијата за која тврди дека работела на зачувување на јавниот ред и мир и се обидувала да ги спасува животите на граѓаните кои биле против протестите, како и сопствените животи и најави дека работат на идентификување на сите оние кои го прекршиле законот и ги нападнале граѓаните и полицијата.

ПОВРЗАНО

Балкан

Протести ширум Србија, демонстранти нападнати во Нови Сад, во Белград фрлен солзавец

Граѓани и студенти се собраа на протести во неколку градови низ Србија, кои синоќа резултираа со инциденти во Нови Сад, каде што симпатизери на...
Повеќе
Македонија

Уапсен скопјанец, фрлал камења врз хеликоптер што полнел вода во Вардар за да гасне пожар

Уапсен е скопјанец кој вчера фрлал камења на полициски хеликоптер што полнел вода за да гасне пожар. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера...
Повеќе

Најнови

Македонија

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Пожарот во природниот резерват Јасен, кој беснее веќе трет ден, стигна до објектите на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје. Во видеото што го објави директорот на Дирекцијата...
Повеќе
Македонија

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Од утре, 15 август, започнува аплицирањето за правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2025/2026 година. Рокот за пријавување за сите студенти е до 5 септември 2025. Право на пријавување имаат редовни...
Повеќе
Македонија

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари

Царинските инспектори при Секторот за контрола и истраги, при контрола на 21 увоз на месо од увозник, открија царинска измама во висина од седум милиони денари, соопштуваат од Царинската управа. „Дополнителната контрола...
Повеќе
Македонија

Реактивиран механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

По распишувањето на локалните избори, закажани за 19 октомври 2025 година, одново се активира Координативното тело за постапување по претставки врз основа на Кодексот за однесување во онлајн просторот за време...
Повеќе

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Пожарот во природниот резерват Јасен, кој беснее веќе трет ден, стигна до објектите на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје. Во видеото што го објави директорот...

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари

Реактивиран механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

Рокот за аплицирање за помош за сметки за струја истекува на 31 август 2025

Српскиот министер Дачиќ и шефот на полицијата ќе добијат кривични пријави бидејќи не ги заштитиле граѓаните на протест

Road Redemption скриншот од YouTube

Денеска е последен ден за бесплатно преземање на играта Road Redemption

Инспектор за животна средина изрекол забрана за сеча во речното корито на Дошница

Општина Кисела Вода остана без ветената нова Противпожарна станица

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари