Српскиот Академскиот пленум собира податоци за сите отпуштања на наставници од основните и средните училишта

Наставниците кои останувале без договори започнале да бидат менувани со луѓе без никаква соодветни квалификација

Од Српскиот Академскиот пленум информираат дека директорите на основните и средните училишта, под целосна контрола на СНС, добиле партиска директива да не им ги продолжуваат договорите на наставниците кои учествувале во ученички и граѓански протести, доколку биле вработени на определено време во претходната учебна година.

Неколку наставници го информирале Српскиот Академскиот пленум дека ова се прави со цел да се елиминираат „потенцијалните проблеми“, што во пракса значи елиминација на професионалци кои покажале граѓанска свест и храброст да се залагаат за правда и да ги бранат учениците и општеството во целина.

Наставниците кои останувале без договори започнале да бидат менувани со луѓе без никаква соодветни квалификација. Ова веќе не е само политички прогон, туку директно го загрозува и квалитетот на наставата и интегритетот на образовниот систем.

Од Српскиот Академскиот пленум ги повикуваат сите наставници чии договори во моментов не се продолжуваат да го контактираат Академскиот пленум и да ги внесат своите случаи во базата на податоци за насилство „За денот потоа“.

Тука ќе можат да се документираат неправди и да ги именуваат директорите на училиштата кои извршуваат партиски наредби.

Само со систематско евидентирање и информирање на јавноста можеме да создадеме услови за правна и општествена одговорност за оние кои ја злоупотребуваат својата позиција за партиски интереси.

ИзворСрпскиот Академскиот пленум

