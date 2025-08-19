Српскиот Академски Пленум покрена петиција за предвремени избори во Србија – Секој потпис значи чекор кон исполнување на барањата

Академскиот пленум, МАНУ, ПРОАКТИВ на Универзитетот во Приштина со привремено седиште во Косовска Митровица, Слободните универзитети во Ниш, Крагуевац и Нови Пазар, со поддршка од граѓанските организации низ цела Србија и неформалната група на инженери „Барања на инженерите“, покренаа петиција за распишување предвремени парламентарни избори во Србија.

Петицијата е веќе активна во повеќе од дваесет градови, меѓу кои Белград, Нови Сад, Крагуевац, Ниш, Суботица, Ваљево, Чачак, Смедерево, Зајечар и други.

Организаторите нагласуваат дека предвремените парламентарни избори се она што студентите го бараат откако стана јасно дека режимот нема да ги исполни нивните барања и дека тоа е единственото демократско решение за длабоката политичка криза во која се наоѓа Србија.

Во исто време, изборите се единствениот начин да се отвори патот за гонење на сите оние кои го кршат законот и вршат насилство врз невини студенти и граѓани на улиците, како и да се врати владеењето на правото и довербата во институциите.

„Ова е мирен и демократски начин граѓаните да покажат дека не се согласуваат со политичка самоволност, узурпација на власта и загрозување на институциите. Секој потпис значи чекор кон исполнување на барањата на студентите, како и гонење на одговорните за сите кривични дела, чиј список станува сè подолг секој ден“, велат организаторите.

Ги покануваме сите граѓани да ја потпишат петицијата во својот град или да започнат со собирање потписи во рамките на своето локално собрание.