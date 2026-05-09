Ученик во средно училиште во Прилеп лажно се претставил како наставник по англиски јазик од Виница и од Министерството за образование добил пристап до е-дневник. Министерството за внатрешни работи го сомничи за кривично дело компјутерски фалсификат, бидејќи три години ја користел лозинката од МОН и имал пристап до сите податоци од сите професори на ниво на државата.

ОВР Прилеп поднесе известување против ученик во средно училиште во Прилеп кој со лажно претставување дека е наставник по англиски јазик од основно училиште во Виница, креирал профил и стапил во контакт со вработена во Министерство за образование и наука, која му укажала дека разговорите со наставници не треба да се водат на социјални мрежи и му креирала официјална електронска адреса од Министерството за образование, му ги доделила лозинките од е-дневник како администратор од нејзината корисничка сметка, му соопштила да ги координира сите наставници, информираат од МВР.

Посочуваат дека пријавениот имал пристап до сите податоци од сите професори на ниво на државата, ги координирал и им помагал при водењето на електронскиот дневник. Во периодот од 2022 до ноември 2025 година, до моментот кога поранешната в.д. директорка го информирала пријавениот дека одредена професорка ѝ пријавила дека некој ги брише податоците од електронскиот дневник во училиштето, пријавениот ги избришал сите профили и акаунти од лажниот профил од социјалните мрежи, а исто така подоцна избришан бил и профилот oд службениот меил од МОН.