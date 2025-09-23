вто, 23 септември, 2025

Средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта од Западен Балкан

Програмата промовира интеркултрно учење, дијалог и партнерства помеѓу средношколците од регионот, а младите ќе учат за мир, почит, пријателство и соработка, неопходни за светот да оди напред

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото; МОН

Нови 23 средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта во регионот преку регионалната програма за размена за размена на
средни училишта од Западен Балкан што ја имплементира RYCO – Регионална канцеларија за младинска соработка. Програмата промовира интеркултрно учење, дијалог и партнерства помеѓу средношколците од регионот, а младите ќе учат за мир, почит, пријателство и соработка, неопходни за светот да оди напред.

„Ова се всушност вредностите на кои треба да ги учиме младите како во рамки на семејните заедници, така и во рамки на образовните установи. Идејата на RYCO ги поддржува напорите за градење на генерации кои ќе сакаат да бидат обединети и со идентична цел – да го трансформираат регионот во подобро, посреќно и просперитетно место за живеење„, рече државниот секретар во Министерството за образование и наука, Елена Ивановска. Таа истакна дека овие генерации еден ден
ќе бидат авангарда на промените што сите сакаме да ги видиме на обединет и
просперитетен Западен Балкан, регион кој ќе биде ослободен од предрасуди и место полно со толеранција, разбирање и слога.

ПОВРЗАНО

Македонија

Обединетото Кралство се залага за правата на жените и девојчињата во Западен Балкан

Обединетото Кралство ќе обезбеди нова финансиска и институционална поддршка за заштита на правата на жените и девојките во земјите од Западен Балкан. На Форумот за...
Повеќе
Македонија

Доктори од Систина ќе работат и во јавното здравство каде што има недостаток на кадар

Медицински кадар од Клиничката болница „Аџибадем Систина“ ќе работи и во јавните здравствени институции, особено во ситуации на зголемени потреби, недостиг на кадар или...
Повеќе

Најнови

Македонија

ЗНМ: Министерството за здравство мора да обезбеди еднаков пристап за сите медиуми

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) изразува загриженост поради самоволното и непрофесионално однесување на Министерството за здравство и службите за односи со јавност, кои денеска не овозможија официјално присуство на медиумите при посета на...
Повеќе
Подглавна секција

НАТО ја обвини Русија за засилена кампања на прекршување на воздушниот простор

НАТО ја обвини Москва за засилена кампања на прекршувања на воздушниот простор над источните и северните земји членки на алијансата, пренесува Дојче Веле. „Русија не треба да има никаква дилема: НАТО и...
Повеќе
Македонија

Средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта од Западен Балкан

Нови 23 средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта во регионот преку регионалната програма за размена за размена на средни училишта од Западен Балкан што ја имплементира RYCO - Регионална...
Повеќе
Подглавна секција

Тајната служба демонтира „мрежа од телекомуникациски уреди“ во близина на Генералното собрание на ОН во Њујорк

Тајната служба на САД соопшти дека „демонтирала мрежа од електронски уреди лоцирани низ целата тридржавна област на Њујорк, кои биле користени за спроведување на повеќекратни закани поврзани со телекомуникации насочени кон...
Повеќе

ЗНМ: Министерството за здравство мора да обезбеди еднаков пристап за сите медиуми

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) изразува загриженост поради самоволното и непрофесионално однесување на Министерството за здравство и службите за односи со јавност, кои денеска не овозможија официјално присуство на медиумите при...

НАТО ја обвини Русија за засилена кампања на прекршување на воздушниот простор

Средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта од Западен Балкан

Тајната служба демонтира „мрежа од телекомуникациски уреди“ во близина на Генералното собрание на ОН во Њујорк

Досие локални избори: ПДП, ДПА, ДУИ, Беса, АА – победи и порази на партиите од албанскиот кампус

Утре и во четврток Клиника за пулмологија ќе ги прегледува жителите на Трубарево и околината

Ќе има ли Скопје градски превоз, ЈСП вели автобусите возат без застој, Пуцко петрол се закани дека нема да доставува нафта

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

ЗНМ: Министерството за здравство мора да обезбеди еднаков пристап за сите медиуми

НАТО ја обвини Русија за засилена кампања на прекршување на воздушниот простор

Тајната служба демонтира „мрежа од телекомуникациски уреди“ во близина на Генералното собрание на ОН во Њујорк