Средбата на Трамп и Путин денеска ќе решава за иднината на Украина

Средбата на рускиот и американскиот лидер ќе се одржи во воздухопловната база од времето на Студената војна во Алјаска

Доналд Трамп и Владимир Путин денеска ќе се сретнат на Алјаска, за да разговараат за прекин на војната во Украина.
Средбата на рускиот и американскиот лидер во воздухопловната база од времето на Студената војна во Алјаска ќе биде нивни прв разговор лице в лице откако Трамп се врати во Белата куќа и доаѓа во услови на стравувања на Украина и Европа дека Трамп може да го продаде Кијив.
Белата куќа соопшти дека средбата ќе се одржи во 11 часот по локално време, односно 19:00 часот по Гринич, пренесува Ројтерс.
Трамп, кој еднаш рече дека ќе ја заврши војната на Русија во Украина во рок од 24 часа, во четврток рече дека три и полгодишниот конфликт се покажал како потежок орев за кршење отколку што мислел.
Тој рече дека ако неговите разговори со Путин поминат добро, закажувањето на последователен тристран самит со украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој не беше поканет на состанокот во денеска, би било уште поважно од неговата средба со Путин.
Трамп врши притисок за примирје за да ги зајакне своите квалификации како глобален миротворец достоен за Нобелова награда за мир, нешто што тој јасно стави до знаење дека е важно за него.

Украина и нејзините европски сојузници беа охрабрени од нивниот телефонски конференциски повик во средата, на кој, како што рекоа, Трамп се согласил дека Украина мора да биде вклучена во какви било разговори за отстапување на територија. Зеленски рече дека Трамп, исто така, ја поддржал идејата за безбедносни гаранции во повоениот договор, иако американскиот претседател не ги споменал јавно.
Повикот од средата ги ублажи нивните стравувања од договор меѓу Трамп и Путин што би ја оставил Украина под притисок да направи територијални и други отстапки.
На Путин, чија воена економија покажува знаци на стагнација, потребен му е Трамп за да ѝ помогне на Русија да се ослободи од постојаното заострување на западните санкции, или барем да не ја погоди Москва со повеќе санкции, нешто за што Трамп веќе се закани.
Денот пред самитот, лидерот на Кремљ ја претстави можноста за нов договор за контрола на нуклеарното оружје што ќе го замени последниот, кој треба да истече во февруари следната година.
Трамп во пресрет на самитот изјави дека мисли дека Путин ќе постигне договор за Украина. Путин, во меѓувреме, ги пофали она што го нарече искрени напори на САД за завршување на војната.

Извор близок до Кремљ изјави за Ројтерс дека изгледа како двете страни однапред да успеале да најдат некоја неодредена заедничка основа.

