Посетата на американскиот претседател Доналд Трамп на Кина оваа недела, со висок ризик, е историска можност за двете најголеми економии во светот да ги преформулираат своите трговски односи и тонот на нивното соперништво.

Но, за да стигнат до таму, тој и кинескиот лидер Си Џинпинг мора да се справат со сложени тензии, почнувајќи од технологијата, трговијата, ретките минерали и Тајван, во дводневните состаноци кои сега се исто така длабоко засенети од војната на САД со Иран.

Патувањето е прво од американски претседател во Кина откако Трамп ја посети во 2017 година, но се одвива пред многу поинаква позадина.

Трамп и Си сега седат на различни страни од сè пофрактурираниот геополитички пејзаж, особено затоа што блискиот партнер на Кина, Иран, останува пркосен во однос на барањата на Вашингтон за прекин на војната.

И Кина се промени: остроумен од првата инкарнација на трговската и технолошката војна на Трамп, Пекинг го надгради својот извозен гигант и се трансформираше во сопствена високотехнолошка сила.

Трамп ќе седне со колега кој го зајакна својот авторитет, продолжувајќи го своето владеење надвор од официјалните ограничувања на мандатот на Кина. Во меѓувреме, Си се соочува со лидер кој направи темелна реформа на надворешната политика на САД, додека служи во она што американскиот закон го диктира како негов последен мандат.

Еве ги приоритетите за двајцата мажи пред нивниот долгоочекуван состанок, кој ќе вклучува и вид на помпезност и пригоди што ги ужива Трамп, како што е обиколка на Храмот на небото и државен банкет.

Начинот на кој двете личности ќе управуваат со оваа динамика ќе има значајни импликации не само за односот меѓу воспоставената и растечката суперсила во светот, туку и за меѓународниот систем со длабоки врски со двете.

За Трамп, не е важно патувањето што го замислил, туку патувањето што го добива.

Значајната средба во Јужна Кореја минатиот октомври помогна во ублажување на тензиите меѓу Трамп и Си, со договори постигнати за голем трговски договор и олеснување на царините.

Се очекуваше следниот самит планиран за март да се фокусира на економските приоритети и националната безбедност. И додека постојат планови за нови трговски договори, војната на САД со Иран ја искомплицира стратегијата на Трамп.

Не сакајќи Иран да му биде пречка за патувањето, Трамп ја одложи посетата на Кина за да ѝ даде време на војната – за која рече дека ќе биде решена за неколку недели – да се одвива.

Но, таа војна сега е во третиот месец и мировниот договор останува недостижен. Трамп во понеделник рече дека едномесечното примирје со Иран е на „вештачка поддршка во живот“.

И сега, среде историска глобална енергетска криза, постојат големи прашања за тоа дали Трамп може да го добие она што го сака додека САД остануваат вмешани во конфликтот.

На прашањето зошто Трамп продолжува со ова патување, висок американски функционер рече: „Зошто не би продолжил со сите други должности што ги има како претседател на САД?“

Но, Иран е веројатно тој што ќе доминира во разговорот.

Трамп – за кого CNN објави дека посериозно размислува за продолжување на големите борбени операции отколку што размислуваше во последните недели – во вторникот рече дека планира да има „долг разговор“ за Иран со Си.

„Мислам дека беше релативно добар, да бидам искрен со вас“, изјави Трамп за Алајна Трин од Си-Ен-Ен кога го прашаа за неговата порака до кинескиот лидер за Иран додека ја напушташе Белата куќа.