Кинескиот лидер Си Џинпинг ја завршува дводневната посета на Пјонгјанг, во неговото прво официјално патување во Северна Кореја од 2019 година. Тој беше свечено пречекан кога пристигна во понеделник наутро, а подоцна, Си и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун одржаа самит на кој ветија дека ќе ја прошират соработката.

Посетата на Си следува по одделните средби со американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Пекинг. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун и кинескиот лидер Си Џинпинг се согласија да ја прошират соработката во областите на политиката, економијата и културата на самитот во Пјонгјанг, кој отвори ново поглавје во врските, соопшти утрово официјалната новинска агенција КЦНА на Северна Кореја.

На првата посета за седум години на единствениот формален договорен сојузник на Кина, Си му рече на Ким дека има за цел да поттикне напредок во врските и двајцата се согласија да се стремат кон поблиска стратешка комуникација преку посети на високи функционери, соопшти КЦНА.

Ким му рекол на Си дека целосно ќе го поддржи „принципот на една Кина“, кој Пекинг го смета за значење дека двете страни од Тајванскиот теснец припаѓаат на една земја, без оглед на промените во меѓународната ситуација, се додава во соопштението.

Кина го смета демократски управуваниот Тајван за своја територија и никогаш не се откажала од употребата на сила за да го стави островот под контрола на Пекинг, иако Тајпеј ги отфрла тврдењата за суверенитет.

Во вторник, Си ја посети Кулата на кинеско-корејското пријателство во Пјонгјанг, која им оддава почит на кинеските војници кои загинаа во Корејската војна, соопшти кинеската официјална новинска агенција Ксинхуа.

Не беше веднаш јасно дали лидерите планираат понатамошни разговори, но тие заеднички засадија елка во дворот на клучно училиште за политичка обука за партиски кадри, за кое Ксинхуа рече дека симболизира „постојано обновливо пријателство“.

Сепак, и покрај изразите на добра волја, аналитичарите видоа спротивставени приоритети во официјалните резимеа од посетата.

Додека Ксинхуа детално ги изнесе предлозите, почнувајќи од размена на високо ниво до трговија и земјоделство, заедно со обновување на транспортните врски, KCNA го окарактеризира самитот пошироко како пакт на рамноправни партнери, велат аналитичарите.

Пјонгјанг го нагласи достоинството на режимот и специјалниот однос на соседите, додаде Лим Еул-чул, професор на Универзитетот Кјунгнам во Јужна Кореја, додека Пекинг нагласи практични врски меѓу државите и своите иницијативи за меѓународен ред.

„Северна Кореја отстрани елементи што би можеле да ја направат да изгледа како подредена, зависна или корисничка страна и го преработи односот како однос меѓу еднакви“, рече Хонг Мин, виш истражувач во Корејскиот институт за национално обединување.

„Ги засили сигналите за солидарност, како што се пораките против САД и Тајван, додека ги избриша сигналите за зависност или потчинетост.“

Кина е најголемиот трговски партнер на Северна Кореја, а аналитичарите велат дека патувањето на Си би можело да се фокусира на трговијата и туризмот.

„Секако постојат добри надежи за односите меѓу Кина и Северна Кореја“, рече Жу, 43-годишен лекар во Пекинг, кој сметаше дека сепак сè уште треба да се премости јазот.

„Чувствувам дека понекогаш двете земји може да изгледаат доста пријателски на површината, но во реалноста сè уште има многу проблеми“, додаде Жу.

Патувањето доаѓа во време кога Пекинг се обидува да ја врати контролата врз стратешки виталниот, но длабоко непредвидлив партнер кој се приближи кон Русија.

Си ги пофали односите меѓу Кина и Северна Кореја, велејќи дека тие се наоѓаат на „нова историска почетна точка“ и дека двојката „презема нови мисии на времето“, според извештајот на државните медиуми.

Си, исто така, рече дека постигнал важен консензус со Ким за сфаќање на трендот на времето и продлабочување на соработката на високо ниво и врските меѓу луѓето.