пет, 5 септември, 2025

„Србијо, дали се слушаме?“: Студентите повикуваат на протест во Србија

Собирот е предвиден на раскрсницата во близина на кампусот на Универзитетот во Нови Сад, односно на аголот на Стражиловска улица и Булеварот на цар Лазар

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Wikimedia commons/Emilija Кnezevic

Студентите во блокадата на факултетите на новосадскиот универзитет ги повикаа граѓаните на Србија вечерва во 19 часот да дојдат на голем протест во овој град. Повод за нивното собирање е, како што наведоа, сè поголемото нарушување на автономијата на Универзитетот, конкретно – упадот на полицијата на Филозофскиот факултет и ДИФ, во кои веќе неколку дена се наоѓаат декани и неколку вработени, пренесува Н1.

Собирот е предвиден на раскрсницата во близина на кампусот на Универзитетот во Нови Сад, односно на аголот на Стражиловска улица и Булеварот на цар Лазар.

За Нова.рс соопштија дека на присутните ќе им се обратат двајца говорници – студент од Факултетот за спорт и физичко воспитување (ДИФ) и професорка од Филозофскиот факултет, како и дека ќе биде интонирана химната.

„Акцијата ќе биде ориентирана кон заштита на автономијата на Универзитетот. Ќе има прошетка од Железничката станица до Кампусот, а дали ќе има прошетка назад засега не можеме да откриеме. Претпоставка е дека нема да се шириме понатаму, односно дека ќе бидеме организирани во рамките на новосадскиот кампус, но во секој случај ќе имаме уште детали два-три часа пред протестот кои ќе ги објавиме на официјалните профили на социјалните мрежи“, велат студентите.

Причина за собирањето е сè поголемото нарушување на автономијата на Универзитетот. Да потсетиме, пред девет дена деканот на Филозофскиот факултет во Нови Сад, Миливој Алановиќ, во придружба на неколку колеги, влегол во зградата, ги сменил бравите и им се заканувал на студентите со дисциплински постапки. Алановиќ оттогаш се наоѓа во зградата на оваа образовна институција, која по негов повик ја обезбедува полицијата во целосна опрема за растерување демонстрации.

Од друга страна, во понеделникот деканот на ДИФ, Патрик Дрид, во раните утрински часови и во придружба на полицијата и неколку маскирани лица, влегол на тој факултет разбивајќи прозорци на зградата.

Како што истакнаа студентите, ваквите постапки ја нарушуваат автономијата на Универзитетот, поради што пред неколку дена најавија дека ќе организираат голем протест во овој град под слоганот „Србија, можеме ли да се слушнеме?“.

Како што истакнаа студентите, ваквите постапки ја нарушуваат автономијата на Универзитетот, поради што пред неколку дена најавија дека ќе организираат голем протест во овој град под слоганот „Србија, можеме ли да се слушнеме?“.

ИзворН1

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Вучиќ се сретна со претседателот на Кина Си Џинпинг: „Челични Пријатели“

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, изрази благодарност на претседателот на Кина, Си Џинпинг, за неговиот топол прием во Пекинг и поддршката што Кина континуирано...
Повеќе
Балкан

Инциденти и шок бомби во Нови Сад на комеморацијата за 10 месеци од уривањето на настрешницата на железничката станица

Србија вчера одбележа 10 месеци од падот на настрешницата на железничката станица во Нови Сад, кога загинаа 16 лица, со комеморативни прошетки кои беа...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Аеродром и Ново Лисиче повторно се гушат во чад

Населбите Ново Лисиче и Аеродром и утрово беа обвиткани во чад поради пожарот на депонијата Вардариште во делот околу отпадот за старо железо. Неподносливиот мирис и загадувањето веќе шести ден им го...
Повеќе
Македонија

Обвинение против уште едно лице за пожарот во кочанскиот клуб „Пулс“

Обвинителскиот тим кој постапува во предметот во врска со пожарот во кочанската дискотека „Пулс“, денеска до Основниот кривичен суд Скопје поднесе Обвинителен акт против уште едно лице за сторени – Тешки...
Повеќе
Подглавна секција

Путин вели дека сите западни трупи во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека сите западни трупи распоредени во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва, во предупредување до сојузниците на Киев додека разговараат за...
Повеќе
Балкан

„Србијо, дали се слушаме?“: Студентите повикуваат на протест во Србија

Студентите во блокадата на факултетите на новосадскиот универзитет ги повикаа граѓаните на Србија вечерва во 19 часот да дојдат на голем протест во овој град. Повод за нивното собирање е, како...
Повеќе

Аеродром и Ново Лисиче повторно се гушат во чад

Населбите Ново Лисиче и Аеродром и утрово беа обвиткани во чад поради пожарот на депонијата Вардариште во делот околу отпадот за старо железо. Неподносливиот мирис и загадувањето веќе шести ден...

Обвинение против уште едно лице за пожарот во кочанскиот клуб „Пулс“

Путин вели дека сите западни трупи во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва

„Србијо, дали се слушаме?“: Студентите повикуваат на протест во Србија

Трамп планира да го преименува Пентагон во Министерство за војна

САД воведе санкции за палестински граѓански организации што се залагаат да се прогласи геноцид во Газа

Трамп ја намали царината за јапонски автомобили, за возврат Јапонија ќе купува американски ориз

Путин не дозволува војници на западните држави во Украина како безбедносна гаранција

Симболите како оружје на омразата – меѓу национализмот и достоинството

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Аеродром и Ново Лисиче повторно се гушат во чад

Обвинение против уште едно лице за пожарот во кочанскиот клуб „Пулс“

Путин вели дека сите западни трупи во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва