„Србијо, дали се слушаме?“: Студентите повикуваат на протест во Србија

Студентите во блокадата на факултетите на новосадскиот универзитет ги повикаа граѓаните на Србија вечерва во 19 часот да дојдат на голем протест во овој град. Повод за нивното собирање е, како што наведоа, сè поголемото нарушување на автономијата на Универзитетот, конкретно – упадот на полицијата на Филозофскиот факултет и ДИФ, во кои веќе неколку дена се наоѓаат декани и неколку вработени, пренесува Н1.

Собирот е предвиден на раскрсницата во близина на кампусот на Универзитетот во Нови Сад, односно на аголот на Стражиловска улица и Булеварот на цар Лазар.

За Нова.рс соопштија дека на присутните ќе им се обратат двајца говорници – студент од Факултетот за спорт и физичко воспитување (ДИФ) и професорка од Филозофскиот факултет, како и дека ќе биде интонирана химната.

„Акцијата ќе биде ориентирана кон заштита на автономијата на Универзитетот. Ќе има прошетка од Железничката станица до Кампусот, а дали ќе има прошетка назад засега не можеме да откриеме. Претпоставка е дека нема да се шириме понатаму, односно дека ќе бидеме организирани во рамките на новосадскиот кампус, но во секој случај ќе имаме уште детали два-три часа пред протестот кои ќе ги објавиме на официјалните профили на социјалните мрежи“, велат студентите.

Причина за собирањето е сè поголемото нарушување на автономијата на Универзитетот. Да потсетиме, пред девет дена деканот на Филозофскиот факултет во Нови Сад, Миливој Алановиќ, во придружба на неколку колеги, влегол во зградата, ги сменил бравите и им се заканувал на студентите со дисциплински постапки. Алановиќ оттогаш се наоѓа во зградата на оваа образовна институција, која по негов повик ја обезбедува полицијата во целосна опрема за растерување демонстрации.

Од друга страна, во понеделникот деканот на ДИФ, Патрик Дрид, во раните утрински часови и во придружба на полицијата и неколку маскирани лица, влегол на тој факултет разбивајќи прозорци на зградата.

Како што истакнаа студентите, ваквите постапки ја нарушуваат автономијата на Универзитетот, поради што пред неколку дена најавија дека ќе организираат голем протест во овој град под слоганот „Србија, можеме ли да се слушнеме?“.

