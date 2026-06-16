Официјалните ветеринари на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) спречија увоз на 23.685 килограми замрзнато пилешко месо со потекло од Бразил, поради непочитување на донесеното решение за забрана за увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло.

Забраната е воведена со цел заштита од внесување и ширење на вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца (птичји грип) во земјата. Според АХВ, спорната пратка не ги исполнувала пропишаните услови, бидејќи била произведена во јануари 2025 година, а согласно важечкото решение забранет е увоз на пратки добиени од животни кои се заклани, натоварени и сертифицирани пред 1 август 2025 година.

Пратката била одбиена на влез во земјата и нејзиниот увоз бил спречен. Од АХВ потсетуваат дека и во декември 2025 година, на истиот граничен премин, поради истата причина била вратена пратка со над 26 тони замрзнат пилешки батак од Бразил.

Како институција надлежна за безбедност на храната, АХВ упатува апел до сите увозници да ги почитуваат важечките законски и подзаконски акти, како и стандардите за безбедност на храната, нагласувајќи дека заштитата на здравјето на граѓаните е врвен приоритет на институцијата и државата.