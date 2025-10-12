пон, 13 октомври, 2025

„Спорт вижн“ не продава ранец од брендот „North face“ за 145 денари

На официјалната Фејсбук страница на „Спорт вижн“, која има 225 илјади следбеници, никаде не најдовме понуда на ваков ранец за 145 денари. Ранец од брендот „North face“ може да се најде на официјалната веб-страница на „Спорт вижн“, но по цена од 5.590 денари. Не најдовме ваков ранец по цена од 145 денари

МетаОд: Мета

-

Лого на Вистиномер

Анализираме објава на социјалната мрежа Фејсбук која вели:

Се отпуштивме од Sport Vision вчера. Затоа што одбив да работам туѓа работа за џабе. Искрено, ми се доста!

Па затоа сега ќе споделам нешто со вас што само вработените во продавниците требаше да го знаат.

Повеќето луѓе немаат поим, но вие всушност можете да добиете ранец од The North Face од Sport Vision за само неколку денари – ни беше строго кажано да не го споменуваме.

Но, веќе не ми е гајле. Има една скриена секција на нивната веб-страница. Одговарате на неколку смешни прашања – и ранецот е ваш! Го прават ова за да го исчистат заостанатиот залихи до крајот на месецот пред да ја лансираат новата колекција.

Ќе ја ставам врската во коментари.

Погледнете ја додека страницата е уште активна – и не заборавајте да ја споделите со пријателите. Бидите искрени – дали ќе молчите ако први дознаете за вакво нешто?“

Објавата е споделена од навидум приватен профил за да изгледа поавтентична.

Таа нуди и линк до веб-страница која го злоупотребува логото на позната продавница за спортска опрема „Спорт Вижн“, но истата нема врска со овој бренд. Тука се бара од вас да пополните кратка анкета од 8 прашања за наводно да го добиете ранецот.

Откако ќе ги одговорите прашањата, ви се појавува картичка со опис на ранецот и информација дека истиот можете да го нарачате по цена од 145 денари.

Кога ќе стиснете на копчето „Продолжи“, се бара од вас да оставите лични и банкарски податоци за да го добиете наводно подарокот.

Оваа Фејсбук страница има само 112 следбеници, креирана е на 7 октомври, истиот ден кога е пласирана и објавата што ја рецензираме, заедно со уште неколку други објави.

На официјалната Фејсбук страница на „Спорт вижн“, која има 225 илјдаи следбеници, никаде не најдовме понуда на ваков ранец за 145 денари.

Ранец од брендот „North face“ може да се најде на официјалната веб-страница на „Спорт вижн“, но по цена од 5.590 денари. Не најдовме ваков ранец по цена од 145 денари.

Очигледно е дека станува збор за измамничка објава која сака да делува како вистинска со цел да ги намами следбениците и да ја испразни нивната банкарска сметка.

Поради тоа, објавата ја оценуваме како невистина.

ИзворВистиномер

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Не е точно дека Русија елиминирала 70 офицери на НАТО во украински ресторан

Анализираме објава на социјалната мрежа Фејсбук која вели: „Неверојатно! Русија штотуку елиминира над 70 офицери на НАТО во украинскиот ресторан со ракети Искандер“ Вистиномер не успеа да најде вест дека...
Повеќе
Главна секција

Мицкоски неконзистентен – остава можност за предвремени избори

Ако се цени според последната изјава на премиерот Христијан Мицкоски околу предвремени парламентарни избори (од 08.10.2025), тој не ги најави со сигурност, туку остави...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Од денеска важи новиот систем за контрола на влез и излез во Шенген зоната

Од денеска, 29 земји членки на Шенген зоната започнуваат со постепено воведување на новиот дигитален Систем за влез/излез (ЕЕС) на своите надворешни гранични премини. Со стапувањето во сила на ЕЕС, земјите од...
Повеќе
Подглавна секција

Израел и Газа се подготвуваат за размена на заложници и затвореници

Израелските и палестинските власти се подготвуваат за размена на израелски заложници и палестински затвореници, која според мировниот договор треба да се спроведе до понеделник напладне, објави Гардијан. Според договорот, Хамас треба да...
Повеќе
Главна секција

Научникот кој бил „офлајн и го живеел најдобриот период од својот животот“ шокиран од добивањето на Нобелова награда

Кога Фред Рамсдел беше прогласен за добитник на Нобелова награда претходно оваа недела, тој бил длабоко во планините во Вајоминг, целосно офлајн и опкружен со свеж снег. Следниот ден, додека го...
Повеќе
Подглавна секција

Виктор Спасески e победник на „Поетски слем Македонија“

Слем-поетот Виктор Спасески од Прилеп е победник на годинешното издание на „Поетски слем Македонија“, кое се одржа од 9 до 12 октомври во Прилеп. За првпат на фестивалот на финалната вечер тројца...
Повеќе

Од денеска важи новиот систем за контрола на влез и излез во Шенген зоната

Од денеска, 29 земји членки на Шенген зоната започнуваат со постепено воведување на новиот дигитален Систем за влез/излез (ЕЕС) на своите надворешни гранични премини. Со стапувањето во сила на ЕЕС,...

Израел и Газа се подготвуваат за размена на заложници и затвореници

Научникот кој бил „офлајн и го живеел најдобриот период од својот животот“ шокиран од добивањето на Нобелова награда

Виктор Спасески e победник на „Поетски слем Македонија“

Не е точно дека Русија елиминирала 70 офицери на НАТО во украински ресторан

ОЈО Скопје поведе постапка за криумчарење луксузни автомобили во државава

„Спорт вижн“ не продава ранец од брендот „North face“ за 145 денари

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Од денеска важи новиот систем за контрола на влез и излез во Шенген зоната

Израел и Газа се подготвуваат за размена на заложници и затвореници

Научникот кој бил „офлајн и го живеел најдобриот период од својот животот“ шокиран од добивањето на Нобелова награда