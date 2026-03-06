Русија му обезбедува на Иран информации за насочување на напади врз американските сили на Блискиот Исток, што е прв показател дека друг голем американски противник учествува, дури и индиректно, во војната, според тројца функционери запознаени со разузнавачките информации, пренесува Вашингтон Пост.

Помошта, за која претходно не беше објавена, сигнализира дека брзорастечкиот конфликт сега го вклучува еден од главните нуклеарни конкуренти на Америка со извонредни разузнавачки способности.

Откако започна војната, Русија им ги предаде на Иран локациите на американските воени средства, вклучувајќи воени бродови и авиони, рекоа тројцата функционери, кои зборуваа под услов да останат анонимни поради чувствителноста на прашањето.

„Се чини дека е прилично сеопфатен напор“, рече еден од функционерите запознаени со разузнавачките информации за Вашингтон Пост.

Москва повика на крај на војната, која ја нарече „неиспровоциран чин на вооружена агресија“. Степенот на руската помош за насочување на Иран не беше сосема јасен. Способноста на иранската војска да ги лоцира американските сили е намалена помалку од една недела од почетокот на борбите, рекоа функционерите.

Шест американски војници беа убиени, а неколку други беа повредени во ирански напад со беспилотни летала во неделата во Кувајт. Иран испали илјадници еднонасочни беспилотни летала за напад и стотици ракети кон американските воени позиции, амбасади и цивили, дури и кога заедничката американско-израелска кампања погоди повеќе од 2.000 ирански цели – вклучувајќи локации со балистички ракети, поморски средства и раководството на земјата.

„Иранскиот режим е апсолутно уништен“, изјави портпаролката на Белата куќа, Ана Кели, без да коментира за каква било руска помош за Иран. „Нивната одмазда со балистички ракети се намалува секој ден, нивната морнарица е уништена, нивниот производствен капацитет е уништен, а посредниците едвај се борат.“

Кога беше прашан оваа недела за неговата порака до Русија и Кина, кои се меѓу најмоќните поддржувачи на Иран, министерот за одбрана Пит Хегсет рече дека нема ниту еден и дека „тие не се навистина фактор тука“.

Двајца од функционерите запознаени со поддршката на Русија за Иран рекоа дека Кина не изгледа дека помага во одбраната на Иран, и покрај блиските врски меѓу двете земји. Кинеската амбасада во Вашингтон не одговори на барањето за коментар. Пекинг, исто така, повика на прекин на конфликтот.

Аналитичарите велат дека споделувањето на разузнавачки информации би се вклопило во моделот на нападите на Иран врз американските сили, вклучувајќи ја инфраструктурата за команда и контрола, радарите и привремените структури, како оној во Кувајт каде што беа убиени шест војници.

Станицата на ЦИА во амбасадата на САД во Ријад, главниот град на Саудиска Арабија, исто така беше погодена во последните денови.

Иран „извршува многу прецизни удари врз радарите за рано предупредување или радарите над хоризонтот“, рече Дара Масикот, експерт за руската војска во Карнегиевата фондација за меѓународен мир. „Тие го прават ова на многу насочен начин. Тие се борат против командата и контролата“, додаде таа.

Иран поседува само неколку сателити од воено ниво и нема сопствена сателитска констелација, што би ги направило сликите обезбедени од многу понапредните вселенски способности на Русија многу вредни – особено затоа што Кремљ го усоврши своето таргетирање по годините војна во Украина, рече Масикот.

Никол Грајевски, која ја проучува соработката на Иран со Русија во Центарот Белфер на Харвард Кенеди школата, изјави дека имало високо ниво на „софистицираност“ во иранските одмазднички напади, како во она што Техеран го таргетирал, така и во неговата способност во некои случаи да ја совлада одбраната на САД и сојузниците.

„Тие се справуваат со воздушната одбрана“, рече таа, истакнувајќи дека квалитетот на нападите на Иран се чини дека се подобрил дури и од 12-дневната војна со Израел минатото лето.

Пентагон брзо ги троши своите залихи од прецизно оружје и пресретнувачи на воздушна одбрана, изјавија луѓе запознаени со ова прашање за „Вашингтон пост“, нагласувајќи ги загриженостите што ги искажа генералот Ден Кејн, претседател на Здружениот штаб на вооружените сили, додека претседателот Доналд Трамп размислуваше дали да ја одобри операцијата. Администрацијата се обиде да ја намали проценката на Кејн.