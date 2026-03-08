елото задолжено за избор на нов врховен лидер за Иран вели дека донело одлука, иако името не беше веднаш објавено, пренесува Гардијан.

Израел предупреди дека ќе ја таргетира секоја личност избрана да го замени Али Хамнеи, кој беше убиен во заедничките американско-израелски напади на првиот ден од војната со Иран. „Најсоодветниот кандидат, одобрен од мнозинството во Собранието на експерти, е одреден“, изјави во неделата Мохсен Хејдари, член на селективното тело, според иранската новинска агенција ИСНА.

Друг член, Мохамед Мехди Мирбагери, потврди во видео објавено од иранската новинска агенција Фарс дека „е постигнато цврсто мислење што го одразува мнозинскиот став“. Ајатолахот Мохсен Хејдари Алекасир сугерираше дека личноста избрана да го наследи врховниот лидер најверојатно ќе биде некој на кого му се спротивставува Вашингтон.

Тој рече дека „Големата Сатана“ – терминот на Иран за САД – ненамерно му направил на собранието „еден вид услуга“ јавно критикувајќи одредени кандидати. Неговите забелешки се чинеше дека се однесуваат на коментарите на Доналд Трамп, кој рече дека би било неприфатливо свештениците да го изберат синот на Хамнеи, Моџтаба, за наследник.

„Некој на кого непријателот му се спротивставува има поголема веројатност да им користи на Иран и исламот“, рече Хејдари Алекасир.

Израелската војска предупреди дека ќе продолжи да го гони секој наследник на покојниот врховен лидер на Иран. Во објава на Икс на фарси, израелската војска, исто така, рече дека ќе гони секое лице кое сака да назначи наследник на Хамнеи.

Во последниве денови, Моџтаба Хамнеи, 56, се појави како ран фаворит. Неговото назначување е далеку од сигурно бидејќи критичарите би го сметале потегот како зацврстување на режимот обвинет од групите за човекови права за убиство на најмалку 7.000 луѓе во последните месеци. Покрај тоа, наследувањето од татко на син е исто така неодобрувано во рамките на шиитскиот клерикален естаблишмент во Иран, особено во република родена со соборувањето на монархијата во 1979 година.

Според уставот на Иран, Собранието на експерти од 88 члена е одговорно за избор на врховен лидер на земјата. Хамнеи, кој владееше со Иран 37 години, беше убиен во американско-израелски напад врз Техеран на 28 февруари.

Средбата на свештениците за назначување нов лидер се одржа откако борбите меѓу Израел и Иран се интензивираа во текот на викендот. Иранските напади ја погодија енергетската инфраструктура низ Заливот, а израелските напади ги погодија складиштата за нафта и објектите за гориво во Иран.

Нов бран ирански напади го погоди Заливот во неделата, при што Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Катар, Бахреин и Кувајт пријавија напади. Саудиска Арабија соопшти дека пресретнала 15 беспилотни летала, додека нападите во Бахреин предизвикале „материјална штета“ на важна постројка за десалинизација.