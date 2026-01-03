Десетици млади посетители на забавата повредени во пожар во бар за време на новогодишната ноќ во Швајцарија беа префрлени во специјализирани единици за изгореници низ Европа со сериозни повреди откако беа погодени од разорниот пожар, во кој загинаа најмалку 40 лица, пренесува Ројтерс.

Првичните наоди покажаа дека пожарот што се прошири меѓу претежно младата толпа на луѓе во барот „Ле Констелашн“ во швајцарскиот скијачки центар Кран-Монтана веројатно бил предизвикан од прскалки кои биле закачени на шишиња шампањ и носени премногу блиску до таванот, изјави локалниот обвинител.

Во меѓувреме, истражителите се фокусираа на болната задача за идентификација на изгорените тела, предупредувајќи дека овој процес е многу чувствителен и ќе одземе време.

Изгорениците беа толку сериозни што швајцарските власти рекоа дека може да поминат денови пред да ги именуваат сите загинати во пожарот. Официјалниот број е 40 жртви, додека 119 се повредени, многу од нив многу сериозно. Овие бројки не се конечни, рекоа властите.

„Многу од повредените сè уште се борат за своите животи денес“, изјави началникот на областа Вале, Матијас Рејнард, на прес-конференција.

Околу 50 од повредените се или ќе бидат префрлени во одделенија за изгореници во болници на други места во Европа, рече тој. Германија и Франција се меѓу земјите што лекуваат дел од повредените.

Од повредените, идентификувани се 113, од кои 71 се Швајцарци, 14 Французи и 11 Италијанци, четворица Срби, еден Босанец, еден Белгиец, еден Полјак, еден Португалец и еден Луксембургец, изјави началникот на полицијата Фредерик Гислер на истата прес-конференција.

Првичните истраги сугерираат дека пожарот што го зафатил барот во швајцарскиот ски-центар започнал кога „свеќи од фонтана“ биле носени премногу блиску до таванот, изјави локалната обвинителка Беатрис Пилу.

„Сè укажува дека пожарот започнал од запалените свеќи или „бенгалски светла“ што биле прикачени на шишиња шампањ“, изјави таа на прес-конференцијата, додавајќи дека, иако оваа хипотеза е веројатна, сè уште не е потврдена. „Оттаму, следел брз, многу брз и широко распространет пожар.“ Истрагата, исто така, проверува дали изолационата пена на таванот е виновна за брзото ширење на пожарот, рече Пилу.