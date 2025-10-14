вто, 14 октомври, 2025

Спејс Икс на Елон Маск ја лансираше својата 11-та ракета Старшип

Спејс Икс, во идните тестови, очекува да лансира понапреден прототип на Старшип прилагоден со надградби неопходни за долготрајни мисии во вселената

Сања Наумовска

-

Старшип СпејсЕкс
Прво успешно слетување на „Старшип“ / фото: Принтскрин од видео на SpaceX

Спејс Икс на Елон Маск ја лансираше својата 11-та ракета Старшип од Тексас и ја слета во Индискиот Океан, последниот лет пред компанијата да започне со тест-лансирање на нова верзија на џиновската ракета опремена со повеќе функции за мисии на Месечината и Марс.
Неговата последна мисија, во август, заврши низа неуспешни тестирања претходно оваа година. Летот во понеделникот беше сличен на претходниот, повторно распоредувајќи серија лажни сателити Старлинк, накратко повторно палејќи ги своите мотори во вселената и тестирајќи нови плочки за топлински штит за време на нејзиното жешко враќање од вселената пред да се распрсне западно од Австралија. Вршителот на должноста администратор на НАСА, Шон Дафи, изјави на X дека мисијата е уште еден голем чекор кон слетување на Американци на јужниот пол на Месечината.

Спејс Икс, во идните тестови, очекува да лансира понапреден прототип на Старшип прилагоден со надградби неопходни за долготрајни мисии во вселената, соопшти компанијата.
Тоа вклучува адаптери за приклучување и други хардверски промени клучни за орбитално полнење гориво, сложен процес што вклучува два вселенски бродови кои се приклучуваат во орбитата за да пренесат стотици тони супер ладен погон.
Надградениот прототип е возилото што би можело да ги однесе луѓето на Месечината и Марс, рече претседателката на Спејс Икс, Гвин Шотвел, на конференција во Париз минатиот месец.
Шотвел рече дека очекува таа итерација на Старшип да полета до крајот на годината или почетокот на следната. Маск, извршен директор на Спејс Икс, изјави дека очекува мисија за полнење гориво со два вселенски бродови да се случи следната година, цел што НАСА во 2024 година очекува да се случи оваа година.
Дополнувањето со гориво е една од многуте преостанати цели за тестирање потребни пред ракетата да ги однесе луѓето на површината на Месечината, што е закажано за 2027 година.
Потребни се повеќе танкери „Ѕвездени бродови“ за да се наполни еден „Ѕвезден брод“ со доволно гориво за слетување на Месечината според предложениот план на „Спејс Икс“ за слетување на Месечината.
Тоа е дел од договор вреден повеќе од 3 милијарди долари што „Спејс Икс“ го доби во 2021 година во рамките на програмата „Артемис“ на НАСА, американскиот напор да ги испрати луѓето на Месечината за прв пат од 1972 година. Наградата на „Спејс Икс“ го става во центарот на трката до Месечината помеѓу САД и Кина, која се стреми кон сопствено слетување со екипаж во 2030 година.

