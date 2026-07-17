Ракетата „Старшип“ на „Спејс Екс“ го прекина полетувањето на својот тринаесетти тест лет од Тексас, бидејќи некои од нејзините 33 мотори не успеаја да се запалат. Извршниот директор Илон Маск изјави дека веројатно повторниот обид да се лансира ќе се направи на почетокот на следната недела.

Акциите на „Спејс Екс“, кои беа јавно објавени минатиот месец, паднаа за околу 3% во дополнителното тргување по одложеното лансирање. Акцијата заврши на 131,11 долари во четврток, затворајќи под нивната IPO цена од 135 долари за прв пат откако се котираше на берзата.

„Некои од моторите не се запалија, што предизвика автоматско прекинување на лансирањето“, рече Маск во објава на X, без да го открие бројот на мотори на ракетата „Супер Хеви“ кои не се запалиле. „За да бидеме сигурни во добар лет, два раптори ќе бидат отстранети и заменети. Најверојатното време на лансирање е почетокот на следната недела.“

Откажувањето на лансирањето се случи помалку од една секунда пред планираното полетување на „Старшип“ од „Старбејс“, град на компанијата „Спејс Екс“ во јужен Тексас. Моторите на ракетата се запалија, но набргу потоа се исклучија.

„Го активиравме задржувањето на бустерот што го прекина нашето полетување додека почнувавме да ги палиме моторите „Раптор“, рече портпаролот на „Спејс Екс“, Ден Хуот, зборувајќи во преносот во живо на компанијата откако лансирањето беше откажано.