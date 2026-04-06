САД извршија спасувачка операција откако Иран соборил американски борбен авион, соопштија официјални лица во неделата, пренесува Ројтерс.

Воздухопловецот, кој бил пронајден и извлечен од специјалните сили, бил офицер задолжен за системите за оружје во соборениот авион F-15, изјавил американски функционер за Ројтерс.

„Во последните неколку часа, американската војска изведе една од најсмелите операции за потрага и спасување во историјата на САД“, изјави Трамп, додавајќи дека спасениот воздухопловец е повреден, но „ќе биде во ред“.

Офицерот бил вториот од двајцата членови на екипажот на воениот авион за кој Иран во петокот соопшти дека бил соборен од неговата противвоздушна одбрана. Иранската Револуционерна гарда тврди дека неколку авиони биле уништени за време на американската спасувачка операција, пренесе агенцијата „Тасним“.

Ројтерс во петокот објави дека првиот член од екипажот бил пронајден, по што започнала интензивна потрага од страна на Иран и САД по вториот воздухопловец.

Трамп се закани дека во наредните денови може да го ескалира конфликтот со напади врз енергетската инфраструктура на Иран.

Доколку Иран го заробел воздухопловецот, можната заложничка криза би можела значително да го промени јавното мислење во САД, бидејќи анкетите покажуваат дека конфликтот и онака не е популарен кај американската јавност.

Спасувачката операција, во која учествувале десетици воени авиони, наишла на силен отпор од Иран. Ројтерс претходно објави дека два хеликоптери од видот Црн Сокол, кои учествувале во потрагата, биле погодени од ирански оган, но успеале да го напуштат иранскиот воздушен простор.

Сепак, Трамп ја оцени операцијата како голем успех. „Фактот што успеавме да ги изведеме двете операции без ниту еден загинат или дури повреден Американец уште еднаш покажува дека имаме целосна воздушна доминација над иранското небо“, изјави тој.

Според Централната команда на САД, во конфликтот досега загинале 13 американски војници, а повеќе од 300 се ранети. Ниту еден американски војник не бил заробен од Иран.

Војната што САД и Израел ја водат против Иран се прошири низ Блискиот Исток, при што загинаа илјадници луѓе и се зголемија цените на енергенсите на светските пазари, што предизвикува стравувања од нов бран инфлација.