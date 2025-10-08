Специјалниот претставник Виткоф и зетот на Трамп, Кушнер ќе се приклучат на преговорите за Газа во Египет

Американскиот специјален претставник Стив Виткоф и зетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, денеска ќе се приклучат на разговорите за мировниот план за Газа меѓу преговарачите на Израел и Хамас во Египет. Нивното пристигнување доаѓа откако вториот ден од индиректните разговори заврши без опипливи резултати, изјави за Би-Би-Си висок палестински функционер запознаен со преговорите.

Трамп изрази позитивен тон додека Израелците ја одбележуваа втората годишнина од нападите предводени од Хамас на 7 октомври врз нивната земја, велејќи дека постои можност да имаме мир на Блискиот Исток.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху не коментираше за статусот на разговорите, но им рече на Израелците дека се во судбоносни денови на одлука.

Во објава на X, Нетанјаху додаде дека Израел ќе продолжи да дејствува за да ги постигне своите воени цели, враќање на сите киднапирани, елиминација на режимот на Хамас и ветување дека Газа повеќе нема да претставува закана за Израел.

Се очекуваше Виткоф и Кушнер да ги напуштат САД во вторникот вечерта и да пристигнат во Египет денеска, изјави за Би-Би-Си извор запознаен со разговорите.

Катарскиот премиер, шеикот Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани, кој се смета за клучен посредник, исто така ќе се придружи на разговорите, изјави официјален претставник за новинската агенција Ројтерс.

Присуството на Ал Тани имаше за цел да се поттикне планот за прекин на огнот во Газа и договорот за ослободување на заложниците, рече официјален претставник.

Се очекува шефот на турската разузнавачка служба да му се придружи.

Висок палестински официјален претставник запознаен со преговорите изјави за Би-Би-Си дека вечерната рунда индиректни разговори во вторник започна во 19:00 часот по локално време.

Официјалниот претставник рече дека утринската сесија завршила без опипливи резултати, поради несогласувањата околу предложените мапи за повлекување на Израел од Газа и околу гаранциите што Хамас сака да осигури дека Израел нема да ги продолжи борбите по првата фаза од договорот.

Тој додаде дека разговорите биле тешки и сè уште не донеле никаков вистински пробив, но истакна дека медијаторите работат напорно за да ги намалат разликите меѓу двете страни.

Трамп им изјави на новинарите дека ќе направат сè што е можно за да се осигура дека сите се придржуваат до договорот. Претходно, палестински функционер изјави дека преговорите се фокусирани на пет клучни прашања: траен прекин на огнот; размена на заложниците што сè уште ги држи Хамас за палестински затвореници и притвореници од Газа; повлекување на израелските сили од Газа; аранжмани за испорака на хуманитарна помош; и повоено управување со територијата.

Главниот преговарач на Хамас, Калил ал-Хаја, кого Израел го таргетираше минатиот месец во серија воздушни напади врз главниот град на Катар, изјави за египетската државна телевизија Ал Кахера њуз дека групата дошла за да води сериозни и одговорни преговори.

Хаја рече дека Хамас е подготвен да постигне договор, но му се потребни вистински гаранции од Трамп и меѓународната заедница дека војната ќе заврши, а не да се рестартира.

Високиот функционер на Хамас, Фавзи Бархум, рече дека преговарачите на групата работат на отстранување на сите пречки за договор што ги исполнува аспирациите на нашиот народ.

Трамп рече дека изгледите за мир се нешто дури и надвор од ситуацијата во Газа, додавајќи дека сакаме веднаш ослободување на заложниците.

Во пораката по повод годишнината од нападите на 7 октомври, најсмртоносниот ден за Евреите од Холокаустот, генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, ги повика сите страни да се согласат со мировниот план на Трамп, опишувајќи го како историска можност за да се стави крај на овој трагичен конфликт.

Анкетите на јавното мислење сега постојано покажуваат дека околу 70% од Израелците сакаат војната да заврши во замена за ослободување на заложниците.