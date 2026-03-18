Франческа Албанезе веројатно веќе ни самата не знае колку пати ѝ биле откажани или поместени гостувањата во последната година. Сепак, моментално гостува во Белград, каде што во пресрет на трибината на 17 март, Албанезе остро ги критикуваше властите во Србија поради воената соработка со Израел, кој таа го обвинува за воени злосторства врз Палестинците, пренесува Би-Би-Си Србија.

Српските власти ги отфрлија нејзините наводи како неприфатливо мешање во внатрешните прашања.

Специјалната известувачка на Обединетите нации (ОН) за окупираните палестински територии се најде на удар како гласна критичарка на двегодишната израелска војна во Појасот Газа, која ја нарекува „геноцид“, што Израел го негира.

Покрај бруталната воена интервенција на Израел, Албанезе остро ги критикуваше и израелските сојузници меѓу други држави и големи компании, како и тековните американско-израелски напади врз Иран.

Во Белград, за време на двочасовната трибина, таа говореше за начинот на кој глобалните системи го одржуваат или не му се спротивставуваат на геноцидот.

Од 2025 година, Франческа Албанезе е под американски санкции, поради што не може да врши никакви парични трансакции со картичка, универзитетите на кои гостувала ја откажале соработката, а поединечни европски функционери побарале нејзина оставка од функцијата специјална известувачка.

Специјалните известувачи се независни од ОН, но оваа организација ги именува за да даваат совети за прашања од областа на човековите права.