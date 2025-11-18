Советот за безбедност на ОН гласаше за усвојување на резолуцијата подготвена од САД, со која се поддржува планот на претседателот Доналд Трамп за прекин на војната во Газа и се овластува формирање на меѓународни стабилизациски сили за палестинската енклава.

Израел и палестинската милитантна група Хамас минатиот месец се согласија за првата фаза од планот на Трамп од 20 точки за Газа – прекин на огнот во нивната двегодишна војна и договор за ослободување на заложниците – но резолуцијата на ОН се смета за витална за легитимирање на транзициско управно тело и смирување на земјите кои размислуваат да испратат трупи во Газа.

Текстот на резолуцијата вели дека земјите-членки можат да учествуваат во Одборот за мир, предводен од Трамп, замислен како транзициски орган кој би ја надгледувал реконструкцијата и економското закрепнување на Газа. Исто така, ги овластува меѓународните стабилизациски сили, кои би обезбедиле процес на демилитаризација на Газа, вклучително и со декомуницирање на оружјето и уништување на воената инфраструктура.

Хамас, во соопштението, повтори дека нема да се разоружа и тврдеше дека неговата борба против Израел е легитимен отпор, што потенцијално ја спротивставува милитантната група против меѓународната сила овластена со резолуцијата.

„Резолуцијата наметнува меѓународен механизам за старателство врз Појасот Газа, што нашиот народ и нивните фракции го отфрлаат“, се вели во соопштението издадено по усвојувањето на резолуцијата.

Мајк Валц, амбасадорот на САД во ОН, рече дека резолуцијата, која го вклучува планот на Трамп од 20 точки како анекс, трасира можен пат за палестинско самоопределување каде што ракетите ќе отстапат место на маслинови гранки и постои можност за договор за политички хоризонт.

„Резолуцијата го разбива влијанието на Хамас, осигурува дека Газа ќе се издигне ослободена од сенката на теророт, просперитетна и безбедна“, изјави Валц пред советот пред гласањето.

Русија, која има право на вето во Советот за безбедност, претходно сигнализираше потенцијално противење на резолуцијата, но се воздржа од гласање, дозволувајќи резолуцијата да помине.

Амбасадорите на Русија и Кина во ОН, кои исто така се воздржаа, се пожалија дека резолуцијата не ѝ дава на ОН јасна улога во иднината на Газа.

Всушност, советот го дава својот благослов на него и на иницијативата на САД врз основа на ветувањата на Вашингтон, давајќи му целосна контрола врз Појасот Газа на Одборот за мир и „Меѓународните сили за стабилизација (ISF), за чии модалитети досега не знаеме ништо“, изјави рускиот амбасадор Василиј Небензја пред советот по гласањето.

Палестинската самоуправа издаде соопштение во кое ја поздравува резолуцијата и изјави дека е подготвена да учествува во нејзиното спроведување. Дипломатите рекоа дека одобрувањето на резолуцијата од страна на властите минатата недела е клучно за спречување на руско вето.

Трамп го прослави гласањето како момент од вистински историски размери во објава на социјалните мрежи. „Членовите на Одборот, како и многу други возбудливи најави, ќе бидат дадени во наредните недели“, напиша Трамп.

Резолуцијата се покажа како контроверзна во Израел бидејќи се однесува на идна можност за државност за Палестинците.