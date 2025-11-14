Советот на Скопје денеска го усвои ребалансот на буџетот што го бараше градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Со него ќе треба да се обезбедат пари за субвенции за некои јавни претпријатија, како и да се продолжи реализација на капитални проекти и да се одржува комуналната чистота на градот.

Ребалансот на буџетот го поддржаа 37 советници, еден гласаше против и еден воздржан.

Како што информираше Ѓорѓиевски, на седницата на Советот, во буџетот ќе можат да се избегнат предвидените задолжувања во јавниот превоз, бидејќи на улиците ќе се вратат приватните превозници, а од идната година ги очекува и новите 80 еко автобуси кои ќе треба да ги купи Владата. Со ребалансот ќе се обезбедат субвенции за јавните претпријатија „Паркови и зеленило“ и „Дрисла“, како и средства за продолжување или за забрзување на некои проекти.

„Паркови и зеленило ќе добие субвенции, но и ќе мора да работи на изградба на нови паркови, како што е тој што сега го почнуваме во Бутел, но и во Карпош, покрај Лепенец, 50 мини паркови што ги најавивме и други. Тоа ќе важи и за другите јавни претпријатија кои добиваат субвенции. Во другите градови помош се дава само за јавниот превоз“, рече Ѓорѓиевски.

Тој најави, со ребаленсот и реконструкција на улицата Фрањо Клуз, кружен тек во Ѓорче Петров, трета лента на булеварот Александар Македонски, реконструкција на булеварите Хрватска и АСНОМ и забрзување на клучката кај Момин Поток. Средства треба да има и за проектирање на повеќе улици и за кружен тек кај Тобако 2 во Аеродром.

Ѓорѓиевски уште еднаш ги повтори долговите на Градот Скопје и на јавните претпријатија, за кои вели дека се над 300 милиони евра. Над 135 милиони се вкупните долгови на Градот за тековно работење, кредити и извршни решенија и над 180 милиони се на јавните претпријатија. Долгот на ЈСП Скопје е околу 22 милиони евра, а на Водовод и канализација околу 40 милиони евра.

Ѓорѓиевски се пожали и на ниската наплата на даноците.

„Наплатата на даноците е најлошата досега и е околу 35 отсто. Изворот на финансии на Скопје не треба да бидат комуналиите, заради што ќе преземеме неколку активности да се зголеми наплатата на даноци,“ рече градоначалникот и најави споредба на базите на податоци со Агенцијата за катастар за да се утврди вистинскиот број на станови во градот.

Од ребаласот ќе се обезбедат пари и за новогодишно украсување на Скопје и за новогодишна прослава за што ќе бидат потрошени 70.000 евра.