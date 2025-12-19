Кинескиот сопственик на ТикТок, ByteDance, потпиша обврзувачки договори со американски и глобални инвеститори за поголемиот дел од својот бизнис во Америка, им соопшти шефот на ТикТок на вработените во четврток. Половина од заедничкото вложување ќе биде во сопственост на група инвеститори, вклучувајќи ги Oracle, Silver Lake и инвестициската фирма MGX од Емиратите, според меморандум испратен од извршниот директор Шоу Зи Чу. Договорот, кој треба да се затвори на 22 јануари, ќе стави крај на долгогодишните напори на Вашингтон да го принуди ByteDance да ги продаде своите американски операции поради загриженост за националната безбедност.

Тоа е во согласност со договорот откриен во септември, кога американскиот претседател Доналд Трамп го одложи спроведувањето на законот што би ја забранил апликацијата доколку не се продаде.

Во меморандумот, ТикТок рече дека договорот ќе им овозможи на над 170 милиони Американци да продолжат да откриваат свет на бесконечни можности како дел од витална глобална заедница.

Според договорот, ByteDance ќе задржи 19,9% од бизнисот, додека Oracle, Silver Lake и MGX со седиште во Абу Даби ќе имаат по 15%. Други 30,1% ќе бидат во сопственост на филијали на постоечки инвеститори во ByteDance, според меморандумот.

Белата куќа претходно соопшти дека Oracle, кој е ко-основан од поддржувачот на Трамп, Лари Елисон, ќе го лиценцира алгоритмот за препораки на ТикТок како дел од договорот.

Во април 2024 година, за време на администрацијата на претседателот Џо Бајден, Конгресот на САД донесе закон за забрана на апликацијата поради загриженост за национална безбедност, освен ако не се продаде. Законот требаше да стапи на сила на 20 јануари 2025 година, но беше одложен неколку пати од Трамп, додека неговата администрација изработуваше договор за пренос на сопственост.

Трамп изјави во септември дека разговарал по телефон со кинескиот претседател Си Џинпинг, за кого рече дека дал зелено светло за договорот. Иднината на платформата остана нејасна откако лидерите се сретнаа лице в лице во октомври. Судбината на апликацијата беше засенета од тековните тензии меѓу двете нации за трговија и други прашања.

„ТикТок стана адут за преговарање во пошироките односи меѓу САД и Кина“, рече Алвин Грејлин, предавач на Технолошкиот институт во Масачусетс.

„Со неодамнешното омекнување на тензиите, потпишувањето на Пекинг за лиценцирање на структурата и алгоритмите сега изгледа помалку како капитулација, а повеќе како калибрирана деескалација, дозволувајќи им на двата главни градови да победат дома.

Договорот предизвика критики од демократот во Сенатот Рон Вајден од Орегон, кој рече дека нема да направи ништо за да ја заштити приватноста на американскиот корисник.

Според условите, алгоритмот за препораки на ТикТок треба да се преобучи врз основа на податоците на американските корисници за да се осигури дека каналите се ослободени од надворешна манипулација.

„Не е јасно дали тоа дури и ќе го стави алгоритмот во побезбедни раце“, рече сенаторот Вајден.

Тој се спротивстави на законот од 2024 година и беше меѓу американските пратеници кои лобираа за продолжување на рокот за ТикТок во јануари, во обид да му дадат на Конгресот повеќе време за ублажување на заканите од Кина.

Некои корисници, исто така, изразија претпазливост во врска со можноста за нови инвеститори.