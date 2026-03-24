Леонид Радвински, сопственикот на „ОнлиФенс“, чија трансформација на порно-индустријата создаде еден од најуспешните стартапи во Британија, почина на 43-годишна возраст, оставајќи ја неизвесна иднината на империја вредна милијарди.

Украинско-американскиот претприемач ја купи Fenix International, компанијата што е сопственик и оператор на „ОнлиФенс“, во 2018 година. Неговата смрт по долга битка со рак беше потврдена од компанијата со седиште во Обединетото Кралство во понеделникот.

Радвински остана директор и мнозински акционер во компанијата, чии силни финансиски резултати беа поттикнати од побарувачката за содржини за возрасни, што ја направи една од најголемите, но и најконтроверзни технолошки успеси во Велика Британија.

„ОнлиФенс“ ја трансформираше порно-индустријата нудејќи им на креаторите на содржини платформа преку која директно можат да допрат до својата публика, при што компанијата зема 20 отсто од приходите. Креаторите ги задржуваат преостанатите 80 отсто, што претставуваше привлечна понуда за претежно забавувачите за возрасни кои сакаа да ја монетизираат својата работа.

Радвински, кој живееше во Флорида, редовно добиваше една од најголемите дивиденди исплатени од која било приватна компанија во Велика Британија, вклучително и рекордни 701 милион долари минатата година.

„ОнлиФенс“ остана со седиште во Британија иако најголемиот дел од профитот го остваруваше во САД. Повлечениот претприемач го купи бизнисот од британските татко и син, Гај и Тим Стокли, кои ја основаа платформата во 2016 година.

Радвински е роден во украинскиот град Одеса, но како дете се преселил во САД и пораснал во Чикаго. Студирал економија на Универзитетот Нортвестерн, а потоа основал и инвестирал во повеќе технолошки бизниси, меѓу кои и платформата за веб-камери за возрасни „MyFreeCams“.

Радвински водел разговори за можна продажба на мнозински удел во бизнисот за повеќе милијарди долари. Засега не е јасно дали тие разговори ќе продолжат, велат лица блиски до ситуацијата, бидејќи преговорите со различни фондови за ризичен капитал биле дополнително отежнати поради неговата болест. Од 2024 година, неговите акции во компанијата биле ставени во траст.

„Со длабока тага ја објавуваме смртта на Лео Радвински. Лео почина мирно по долга битка со рак“, соопшти компанијата. „Неговото семејство побара приватност во овој тежок период.“

Откако сајтот беше основан во 2016 година, „ОнлиФенс“ им исплатил повеќе од 25 милијарди долари на креаторите. Минатата година платформата генерирала 7,2 милијарди долари од корисниците, кои плаќаат претплати на креаторите на содржини, како и бакшиши и надоместоци за специјални барања.

Платформата ја користат и познати личности за да заработуваат од своите фанови, меѓу кои тенисерот Ник Кирјос и пејачката Кејт Неш. Во 2022 година, „ОнлиФенс“ се откажа од планот да ја забрани порнографијата на платформата за да се насочи кон „безбедна за работа“ содржина од спортисти и познати личности.