Компанијата Sony официјално најави дека од јануари 2028 година ќе престане да произведува физички дискови за сите нови видеоигри наменети за конзолите PlayStation. Од тој момент, сите нови наслови ќе бидат достапни исклучиво во дигитален формат преку PlayStation Store и кај овластените продавачи.

Во официјалното соопштение, компанијата наведува дека одлуката е донесена поради сè поголемото преминување на корисниците кон дигитална дистрибуција на игри.

„Бидејќи преференциите на потрошувачите и пошироката индустрија за забава продолжуваат да се префрлаат од физички дискови на дигитални, производството на физички дискови за сите нови игри што се објавуваат на конзолите PlayStation ќе биде прекинато почнувајќи од јануари 2028 година“, се наведува во соопштението.

Од Sony појаснуваат дека промената нема да влијае на игрите што веќе се објавени или на оние што ќе излезат пред јануари 2028 година, кои и понатаму ќе бидат достапни во физички формат.

Компанијата оценува дека ова е „природна насока“ која ги следи навиките на играчите, бидејќи интересот за дигитални медиуми значително го надминал оној за физичките дискови.

„Оваа транзиција ќе ни овозможи подобро да се усогласиме со начинот на кој најголемиот дел од нашата заедница денес претпочита да пристапува и да игра видеоигри. Ќе продолжиме да инвестираме во иновации и да обезбедиме избор за тоа каде играчите сакаат да ги купуваат своите игри, без разлика дали тоа е преку продавниците или PlayStation Store. Остануваме посветени на обезбедување искуство за игри од светска класа и им благодариме на нашите фанови за континуираната поддршка“, наведуваат од PlayStation.

Најавата доаѓа во период кога сè погласни се шпекулациите за претстојното лансирање на PlayStation 6. Доколку новата генерација конзоли навистина пристигне во 2028 година, одлуката на Sony отвора можност PS6 да не вклучува диск-драјв како стандардна опција.

Претходните информации укажуваа дека конзолата би можела да располага со отстранлив диск-драјв, слично како ревидираната верзија на PlayStation 5, но засега не е познато дали тие планови остануваат непроменети.

Веста следува и по најавата за едно од најочекуваните изданија во историјата на индустријата – GTA 6, за кое се очекува да добие физичко издание, но без класичен диск, туку со код за преземање на играта. Според аналитичарите, ова би можело да биде уште еден показател дека индустријата забрзано се движи кон целосно дигитална дистрибуција, иако ваквата промена веројатно нема да биде добро прифатена од дел од гејмерите и колекционерите кои сè уште ги преферираат физичките изданија.