Сони глобално ги зголемува цените на конзолите PlayStation 5 почнувајќи од 2 април. Во соопштение објавено во петокот, компанијата наведува дека стандардниот PS5 сега ќе чини 649,99 долари, наместо досегашните 549,99 долари. Во меѓувреме, PS5 Digital Edition сега ќе чини 599,99 долари наместо 499,99 долари, а PlayStation 5 Pro ќе чини 899,99 долари наместо 749,99 долари.

Покрај овие измени, Сони ја зголемува и цената на PlayStation Portal, која од 199,99 долари ќе порасне на 249,99 долари.

Ова е вторпат за помалку од една година Сони да ги зголеми цените на своите PS5 конзоли, откако компанијата минатиот август ги поскапе сите три модели за 50 долари. Како причина за новото зголемување на цените, Сони ги наведува „континуираните притисоци во глобалниот економски пејзаж“. „Знаеме дека промените на цените влијаат врз нашата заедница и по внимателна проценка утврдивме дека ова е неопходен чекор за да можеме да продолжиме да испорачуваме иновативни и висококвалитетни гејминг-искуства за играчите ширум светот“, соопшти Сони.