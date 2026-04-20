Во текот на вториот мандат на американскиот претседател Доналд Трамп, трговците се обложуваа со милиони долари непосредно пред тој да даде големи најави. Би-Би-Си ги испита податоците за обемот на трговијата на неколку финансиски пазари и ги спореди со некои од најзначајните изјави на претседателот што влијаат на движењето на пазарот, пренесува Би-Би-Си.

Таа откри конзистентен модел на скокови само неколку часа, или понекогаш минути, пред да биде објавена објава на социјалните медиуми или интервју за медиумите. Некои аналитичари велат дека тоа носи обележја на нелегално тргување со инсајдери, при што облозите ги прават луѓе врз основа на информации што не се достапни за пошироката јавност. Други велат дека сликата е покомплицирана и дека некои трговци станале повешти во предвидувањето на интервенциите на претседателот.

Пет најзначајни примери

9 март 2026 година: „Војната е многу целосна, речиси целосно“

Некои од најголемите движења се случија во тргувањето со нафта на пазарот на фјучерси.

Девет дена по почетокот на војната меѓу САД и Израел со Иран, Трамп изјави за CBS News во телефонско интервју дека конфликтот е „многу комплетен, речиси целосно“.

18:29: Облозите за нафта се зголемија

19:16 : Трамп вели дека војната е речиси завршена

19:17: Нафтата падна за 25%

Првиот пат кога јавноста дозна за интервјуто беше во 15:16 часот источно време кога новинарот објави за тоа на Икс. Трговците со нафта реагираа на оваа вест дека конфликтот би можел да заврши многу порано од очекуваното со продажба на нафта, при што цената падна за околу 25%.

Сепак, пазарните податоци покажуваат огромен пораст на облози за пад на цената на нафтата во 18:29 часот – цели 47 минути пред објавата на новинарот. Трговците кои ги поставија тие облози заработија милиони долари од движењето на цените на нафтата.

23 март 2026 година: „Целосно и целосно решавање на непријателствата“

На 23 март, само два дена откако се закани дека ќе ги „уништи“ електраните на Иран, Трамп објави на Трут Сошл дека Вашингтон имал „МНОГУ ДОБРИ И ПРОДУКТИВНИ РАЗГОВОРИ“ со Техеран за „ЦЕЛОСНО И ТОТАЛНО РЕШЕНИЕ“ на непријателствата.

Тоа беше големо изненадување за дипломатските набљудувачи и за трговците.

10:48-10:50: Облозите за нафта растат

11:04: Трамп објави за „тотално решавање“ на непријателствата

11:05: Нафтата паѓа за 11%

Веднаш, акциите пораснаа, а американската референтна цена на нафтата, која се искачуваше – нагло падна.

Како што објави Би-Би-Си во тоа време, 14 минути пред објавата на претседателот имаше невообичаено голем број облози за цената на американската нафта.

Истиот модел беше забележан кај трговците кои купуваа договори за сурова нафта Брент, другиот главен референтен нафтен ценовник.

Тргувањата изгледаа „ненормални, сигурно“, изјави еден аналитичар за нафта за Би-Би-Си во тоа време.

9 април 2025 година: Пауза за „Денот на ослободувањето“

Далеку од војната на Блискиот Исток, постојат и други примери на трговска активност што предизвикаа изненадување.

На 2 април минатата година, Трамп објави она што го нарече Ден на ослободувањето – сеопфатен пакет царини за стоки од практично секоја земја во светот.

Берзите низ целиот свет паднаа.

Но, една недела подоцна, кога Трамп објави 90-дневна „пауза“ на царините за сите земји, освен Кина, берзите скокнаа.

Индексот S&P 500 скокна за 9,5% – еден од неговите најголеми еднодневни добивки од Втората светска војна.

18:00: Трговците почнуваат да прават големи облози за пораст на берзата

18:18: Трамп објавува пауза на царините

18:19: Берзата започнува историски пораст

Повторно, на овие настани им претходеше шема на необично тргување со необично голем број облози пред објавата за еден фонд што го следи S&P 500.

Бројот на тргувани договори скокна на над 10.000 во минута веднаш по 18:00. Претходно во текот на денот бројот беше стотици.

Некои трговци се обложија на над 2 милиони долари за пораст на берзата тој ден, иако поминаа седум дена по ред со загуби. Огромниот пораст можеше да им донесе профит од речиси 20 милиони долари.

Подоцна истата недела, неколку високи демократи во Сенатот на САД пишаа до Комисијата за хартии од вредност (SEC) барајќи од финансискиот регулатор да истражи дали најавите на претседателот „ги збогатија луѓето од администрацијата и пријателите на сметка на американската јавност“.

Кога Би-Би-Си го праша дали ги испитале овие обвинувања, портпаролот на Комисијата за хартии од вредност одби да коментира.

Во меѓувреме, Белата куќа не одговори на барањето на Би-Би-Си за коментар за ниту една од необичните трговски активности анализирани во овој извештај.

3 јануари 2026: Мадуро запленет

Декември 2025: Креирана сметка на Burdensome-Mix

2 јануари 2026: Сметката става 32.000 долари за соборување на Мадуро

3 јануари 2026: Мадуро е запленет, а Burdensome-Mix добива 436.000 долари

Неодамнешниот раст на онлајн пазарите за предвидувања, исто така, привлече внимание од набљудувачите.

Платформите на блокчејн, како што се Polymarket и Kalshi, им нудат на корисниците можност да шпекулираат за сè, од времето до бејзболот и надворешната политика на САД.

Синот на претседателот Трамп, Доналд Трамп помладиот, е инвеститор во Polymarket и е член на неговиот советодавен одбор. Тој, исто така, делува како стратешки советник на Калши и бил контактиран од BBC за коментар.

Во декември 2025 година, еден корисник креираше сметка на Polymarket наречена Burdensome-Mix. На 30 декември, го постави својот прв облог за тоа дека претседателот на Венецуела, Николас Мадуро, ќе биде отпуштен од функцијата до крајот на јануари 2026 година.

Помеѓу 30 декември и 2 јануари, Burdensome-Mix стави вкупно 32.500 долари на позицијата.

Кога Мадуро беше заробен од американските специјални сили и соборен следниот ден, Burdensome-Mix освои 436.000 долари.

Кратко потоа, сметката го промени своето корисничко име и оттогаш не постави никакви облози.

28 февруари 2026: Напади врз Иран

Февруари 2026: Шест сметки креирани на Polymarket

28 февруари: Сметките добиваат 1,2 милиони долари заедно

Според веб-страницата за анализа на блокчејн Bubblemaps, шест сметки се креирани на Polymarket во февруари.

Сите поставија облози на американски напад врз Иран до 28 февруари. Кога нападите беа потврдени од претседателот Трамп во раните часови на тој ден, сметките заработија 1,2 милиони долари заедно.

Пет од тие шест корисници не поставија повеќе облози оттогаш, но една од неодамнешните активности на сметката покажува дека таа последователно заработила 163.000 долари со правилно обложување на прекин на огнот меѓу САД и Иран до 7 април, што беше објавено од Вашингтон и Техеран тој ден.

Polymarket изјави за BBC дека „поставува, одржува и спроведува највисоки стандарди за интегритет на пазарот“, додавајќи дека „проактивно“ работи со регулаторите и органите за спроведување на законот за да го стори тоа.

Во март оваа година, и Polymarket и Калши ги изложија новите правила за справување со инсајдерското тргување.

Пазарите на предвидувања се под надлежност на Комисијата за тргување со стокови фјучерси (CFTC).

CFTC не одговори на барањето на Би-Би-Си за коментар, но нејзиниот претседател неодамна му рече на Конгресниот комитет дека неговата организација има „нулта толеранција“ за измама и тргување со инсајдери.

Исто така, се дозна дека Белата куќа испратила интерна е-пошта до вработените минатиот месец, предупредувајќи ги да не користат инсајдерски информации за да поставуваат облози на пазарите на предвидувања.

Портпаролот Дејвис Ингл во тоа време изјави за Би-Би-Си дека „секоја импликација дека службениците на администрацијата се вклучени во таква активност без докази е неосновано и неодговорно известување“.

Тешко е да се докаже

Инсајдерското тргување е нелегално за повеќето Американци откако беше донесен Законот за хартии од вредност во 1933 година.

Тој беше проширен за да ги опфати и американските владини службеници во 2012 година, иако до денес никој не е гонет според законот.

Пол Один, професор специјализиран за закон за финансиска регулатива на Бизнис школата ESSEC, вели дека правилата се тешки за спроведување.

„Финансиските власти нема да спроведат кривично гонење ако не можат да откријат кој е изворот на информациите“, вели Один.

Ниту еден од американските финансиски власти контактирани од Би-Би-Си не ги призна наводите за инсајдерско тргување.

„Можете да имате масовни тргувања со финансиски инструмент што јасно покажуваат дека некој бил запознаен со она што Доналд Трамп требаше да го објави“, вели Один.

„Сепак, постои голема веројатност никој да не биде гонет“, додава тој.