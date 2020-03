Во рамките на својата програма за борба против дезинформациите и лажните вести, што на Балканот многу бргу ги минуваат границите и бргу осамнуваат во медиумите на друга држава и понекогаш и на друг јазик, „Мета.мк“ редовно пренесува што е актуелно кај сродните сервиси за проверка на фактите и борбата против дезинформациите во регионот, односно од Хрватска на север, до Грција на југ.

Најчестите дезинформации во последнава седмица во медиумите на Балканот се поврзани со мигрантите .

Интересен е случајот со една дезинформација која почна на почетокот на месецот, со фрлање солзавец меѓу мигрантите на брегот на реката Еврос (Марица) по што на социјалните мрежи и на некои портали се појавија видео од мигранти како децата надразнети ги носат на раце и ги ставаат над запален оган, поради верување дека тоа ќе помогне да се сузбијат последиците од солзавецот. Тие видеа набргу се појавија на многу профили со сосема други тврдења – дека мигрантите намерно ги дразнат децата со чадот за да плачат и врескаат и да се создаде драматична слика во светската јавност за нивната ситуација.

Ваквите дезинформации во грчките и во еден хрватски портал ги демаскираа грчкиот сервис за борба против дезинформациите Ellinika Hoaxes и хрватскиот сервис за проверка на фактите и борба против дезинформациите Faktograf.

Ellinika Hoaxes прикажувајќи го видеото кое се користи во дезинформирањето, раскажува дека се првин почнува како информација за фрлањето на солзавецот, за набргу потоа видеото да почне да се злоупотребува како доказ дека мигрантите намерно ги расплакуваат децата за да предизвикаат сожалување во светот.

Children almost suffocating from tear gas fired by Greek guards at migrants gathered on Turkish Greek border. @akhbar pic.twitter.com/K8qZmfgzef

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) March 2, 2020