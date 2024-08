Солидарност во акција: 110 странци моментално се на помош во земјава за справување со пожарите

Солидарноста во акција, напиша денеска на социјалната мрежа X евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир, потенцирајќи дека авиони, хеликоптери и теренци од Чешка, Германија, Словенија, Србија и Шведска им се придружуваат на партнерите во Северна Македонија, за да се борат против пожарите.

Сето ова се прави преку т.н. ЕУ-механизам за цивилна заштита, односно сета помош што во втората транша, од 31 јули ја доби државата за борба со пожарите, освен од Србија и од Унгарија, кои се со билатерални договори, доаѓа преку овој механизам.

Денеска се очекува да пристигне хеликоптер од Србија, исто така преку ЕУ-механизмот. Со ова, во втората транша, во моментов има 110 странци кои се дојдени од различни држави со различна опрема да помогнат во гаснењето на пожарите. Во првата транша, која беше од 15 до 22 јули, во земјава имаше 50 претставници од други држави.

— EU Ambassador David Geer (@AmbassadorEU) August 3, 2024