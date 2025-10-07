вто, 7 октомври, 2025

Соларните и ветерните фарми годинава произвеле повеќе енергија од електраните на јаглен

Глобалните обновливи извори на енергија би можеле да се зголемат повеќе од двојно до крајот на деценијата, при што се очекува 80 отсто од новиот капацитет за чиста енергија да дојде од сончева енергија

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Vasco Figueira на Unsplash

Светските ветерни и сончеви фарми произведоа повеќе електрична енергија од електраните на јаглен за прв пат оваа година, што претставува пресвртница за глобалниот енергетски систем. Извештајот на климатскиот тинк-тенк „Ембер“ покажа дека во првите шест месеци од 2025 година, обновливата енергија го надмина растечкиот апетит во светот за електрична енергија, што доведе до мал пад на употребата на јаглен и гас.

Светот генерираше речиси една третина повеќе сончева енергија во првата половина од годината во споредба со истиот период во 2024 година, задоволувајќи 83% од глобалното зголемување на побарувачката за електрична енергија. Енергијата на ветерот порасна за нешто повеќе од 7%, дозволувајќи им на обновливите извори на енергија да ги заменат фосилните горива за прв пат.

Оваа претставува клучна пресвртница, според Малгожата Виатрос-Мотика, виш аналитичар за електрична енергија во „Ембер“ и автор на извештајот.

„Сончевата и ветерот сега растат доволно брзо за да го задоволат растечкиот апетит во светот за електрична енергија. Ова означува почеток на промена каде што чистата енергија е во чекор со растот на побарувачката“, рече Виатрос-Мотика.

Кина и Индија беа во голема мера одговорни за порастот на обновливите извори на енергија, според извештајот на Ембер, за разлика од САД и Европа, кои повеќе се потпираа на фосилните горива.

Посебен извештај на Меѓународната агенција за енергија (IEA) покажа дека глобалните обновливи извори на енергија би можеле да се зголемат повеќе од двојно до крајот на деценијата, при што се очекува 80% од новиот капацитет за чиста енергија да дојде од сончева енергија.

„Растот на глобалниот капацитет за обновливи извори во наредните години ќе биде доминиран од соларните фотоволтаици – но со придонес од ветер, хидроенергија, биоенергија и геотермална енергија,“ рече Фатих Бирол, извршен директор на IEA.

IEA соопшти дека Кина ќе остане најголемиот пазар во светот за раст на обновливи извори на енергија, а Индија ќе се појави како втор најголем во остатокот од деценијата.

„Покрај растот на воспоставените пазари, сончевата енергија ќе се зголеми во економии како што се Саудиска Арабија, Пакистан и неколку земји од Југоисточна Азија“, додаде Бирол.

Кина додаде повеќе производство на обновлива енергија од остатокот од светот заедно, што доведе до пад од 2 отсто во употребата на фосилни горива во првата половина од годината во споредба со истите месеци во 2024 година, откри Ембер.

Во ЕУ, побарувачката покажа само скромен раст во споредба со првата половина од минатата година, но падот на енергијата од ветер и хидроенергијата поврзан со временските услови значеше дека дури и брзорастечката сончева енергија не можеше да го спречи зголемувањето на производството на гас и јаглен за 14 отсто и 1,1 отсто, соодветно.

