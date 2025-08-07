Сојузот на стопански комори на Македонија разреши двајца потпретседатели

Истовремено, двете лица се исклучени и од членството во ССК, како претставници на компании-членки

Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК) информира дека на седница на Управниот одбор е донесена одлука за разрешување на Горан Георгиевски и Ромео Костадиновски од функциите потпретседатели на Сојузот.

Истовремено, двете лица се исклучени и од членството во ССК, како претставници на компании-членки. Од Сојузот истакнуваат дека Георгиевски и Костадиновски повеќе немаат никаква поврзаност со институцијата, ниту имаат право да ја претставуваат во јавноста.

Од Сојузот додаваат дека остануваат посветени на транспарентно и одговорно работење во интерес на стопанството и економскиот развој на државата.