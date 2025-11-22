Сојузниците на Украина ќе се обидат да го „зајакнат“ американскиот план за завршување на војната со Русија кога ќе се сретнат на самитот на Г20 во Јужна Африка, изјави британскиот премиер Сер Киер Стармер, пренесува „Би-Би-Си“.

Самитот започнува еден ден откако претседателот Володимир Зеленски предупреди дека Украина се соочува со „еден од најтешките моменти во нашата историја“ поради притисокот да го прифати планот чиј протечени детали се оценети како поволни за Москва.

Зеленски во петокот имаше телефонски разговори со Сер Киер и со лидерите на Франција и Германија. Потоа, премиерот изјави дека „пријателите и партнерите“ на Украина остануваат посветени на обезбедување „траен мир еднаш засекогаш“. Ниту американскиот претседател Доналд Трамп, ниту рускиот претседател Владимир Путин присуствуваат на Г20. Американскиот мировен план вклучува предлози кои Киев претходно ги отфрли, меѓу кои и отстапување на источни области што моментално ги контролира.

Вашингтон врши притисок врз Киев да го прифати планот и оваа недела испрати високи претставници на Пентагон во Украина за да ги разгледаат предлозите. Но, во Европа владее загриженост околу тоа што се перцепира како пакет услови силно наклонети кон Москва. Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, ја нарече можноста планот да биде усвоен „многу опасен момент“. Според новинската агенција „Ројтерс“, таа им изјавила на новинарите: „Сите сакаме оваа војна да заврши, но важно е како ќе заврши. Русија нема никакво правно право на било какви концесии од земјата што ја нападна; на крајот, условите на секој договор се на Украина да ги донесе.“

Во пресрет на разговорите на Г20, Сер Киер изјави дека собраните лидери ќе „ја дискутираат тековната понуда што е на маса и, во поддршка на настојувањата на претседателот Трамп за мир, ќе разгледаат како може да се зајакне овој план за следната фаза од преговорите“.